(ФОТО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ДАНАС ИЗГЛЕДА "НАЈЛЕПША ДЕВОЈЧИЦА НА СВЕТУ" Снимљена на Fashion Week-у ПОЈАВОМ СВЕ ЗАСЕНИЛА
Француска манекенка Thylane Blondeau, која је са шест година проглашена "најлепшом девојчицом на свету", привукла је пажњу појавивши се на Paris Fashion Week-у.
Ова 24-годишњакиња присуствовала је ревији бренда Miu Miu. Присутним фотографима позирала је у оделу. Коса јој је била благо увијена, а одлучила се за једноставну шминку.
На ревији су биле многе друге познате даме, укључујући Alexu Chung, Тину Kunakey и Нину Добрев.
Blondeau је недавно изјавила да јој је "мука" од тога да је људи оптужују да је ишла "под нож". Инсистира на томе да се није подвргла било каквим естетским захватима.
"Можете погледати моје фотографије снимљене кад сам била млађа. Ништа се није променило. Људи воле да пореде и измишљају ствари, али само зато што се шминкам или користим оловку за усне не значи да сам 'sredila' усне или лице. У неком тренутку морамо престати с тим", између осталог је написала на Instagram-у.
Она се модом почела бавити када је имала само четири године. Vogue Enfants, додатак француског модног часописа Vogue, ју је 2006. прогласио најлепшом девојчицом на свету. Сарађивала је с многим познатим брендовима, укључујући Dolce & Gabbana, L'Oréal и Versace.