broken clouds
11°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"Доћи ће време кад ће се богатство рађати, не стицати"

„Постоје људи предодређени да буду богати“ БАБА ВАНГИНО ШОК ПРЕДВИЂАЊЕ: Рођени на ОВЕ ДАТУМЕ постаће МИЛИОНЕРИ

06.10.2025. 21:17 21:23
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
хороскоп
Фото: pexels.com

Баба Ванга предвидела је да постоје људи који су предодређени да буду богати, а они су рођени на три датума.

Пре више од четири деценије, чувена бугарска пророчица Баба Ванга изрекла је речи: 
 

"Доћи ће време кад ће се богатство рађати, не стицати." 
 

Данас нумеролози и астролози тврде да су открили на кога се то односи.

Према њиховом тумачењу, особе рођене 8., 17. и 26. у месецу имају посебну вибрацију броја 8 симбола новца и моћи. Такође, Јарчеви, Лавови и Шкорпије наводно поседују "магнет за новац", иако им пут ка успеху уме да буде пун препрека.

Нумерологија додатно истиче да су животни бројеви 8, 1 и 3 повезани с финансијским напретком, али само ако особа уме да ризикује и прати своју интуицију.

Ипак, пише Информер, Баба Ванга је увек подсећала да новац сам по себи није циљ већ средство. 
 

Богатство без поштења и духовне равнотеже, говорила је, претвара се у терет.
 

Баба Ванга пророчанство Астро милионери
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"МРТВИ МИ ШАПНУ ШТА ЋЕ БИТИ" Последњи интервју Баба Ванге скриван је годинама, пророчица без длаке на језику причала о БУДУЋНОСТИ ЉУДСКОГ РОДА
Printscreen YouTube, Ilustracija Dnevnik

"МРТВИ МИ ШАПНУ ШТА ЋЕ БИТИ" Последњи интервју Баба Ванге скриван је годинама, пророчица без длаке на језику причала о БУДУЋНОСТИ ЉУДСКОГ РОДА

14.09.2025. 10:39 10:48
Волим
0
Коментар
1
Сачувај