„Постоје људи предодређени да буду богати“ БАБА ВАНГИНО ШОК ПРЕДВИЂАЊЕ: Рођени на ОВЕ ДАТУМЕ постаће МИЛИОНЕРИ
Баба Ванга предвидела је да постоје људи који су предодређени да буду богати, а они су рођени на три датума.
Пре више од четири деценије, чувена бугарска пророчица Баба Ванга изрекла је речи:
"Доћи ће време кад ће се богатство рађати, не стицати."
Данас нумеролози и астролози тврде да су открили на кога се то односи.
Према њиховом тумачењу, особе рођене 8., 17. и 26. у месецу имају посебну вибрацију броја 8 симбола новца и моћи. Такође, Јарчеви, Лавови и Шкорпије наводно поседују "магнет за новац", иако им пут ка успеху уме да буде пун препрека.
Нумерологија додатно истиче да су животни бројеви 8, 1 и 3 повезани с финансијским напретком, али само ако особа уме да ризикује и прати своју интуицију.
Ипак, пише Информер, Баба Ванга је увек подсећала да новац сам по себи није циљ већ средство.
Богатство без поштења и духовне равнотеже, говорила је, претвара се у терет.