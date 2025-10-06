ДЕЧЈИ МОЗАК ИМА "НЕШТО" ШТО АИ ЈОШ УВЕК НЕ МОЖЕ ДА КОПИРА У чему су малишани бољи од вештачке интелигенције
Нова студија показала је да је дечји мозак моћнији од вештачке интелигенције када је реч о учењу језика!
Наиме, стручњаци су открили да малишани могу да уче језик много брже и са мање ресурса него систем вештачке интелигенције (АИ).
Шта је открила студија:
Деца уче флексибилно, чак и из делимичних или несавршених извора.
АИ су потребни савршени подаци и потребно јој је много података.
Мозак детета је дизајниран тако да учи интуитивно, користећи контекст.
Деца могу да разумеју и некомплетне или погрешно изговорене речи.
Малишани уче слушањем, посматрањем и интеракцијом.
АИ не може да "ухвати" неке језичке нијансе.
Језик се не учи уз помоћ неке формуле, већ се постепено усваја, доживљава, а деца су у томе изненађујуће добра, чак и много пре него што крену у школу.
Несвесне стратегије деце
Деца разумеју граматику и пре него што почну да је уче
Уче слушајући свакодневну конверзацију
Препознају звуке и значење чак и усред буке, показало је истраживање објављено у Science Advances, преноси нострофиглио.ит.
Yumama.mondo