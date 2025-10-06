broken clouds
11°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕЧЈИ МОЗАК ИМА "НЕШТО" ШТО АИ ЈОШ УВЕК НЕ МОЖЕ ДА КОПИРА У чему су малишани бољи од вештачке интелигенције

06.10.2025. 21:38 21:47
Пише:
Дневник
Извор:
Yumama. mondo
Коментари (0)
деца
Фото: freepik ilustarcija

Нова студија показала је да је дечји мозак моћнији од вештачке интелигенције када је реч о учењу језика!

Наиме, стручњаци су открили да малишани могу да уче језик много брже и са мање ресурса него систем вештачке интелигенције (АИ).

Шта је открила студија:

Деца уче флексибилно, чак и из делимичних или несавршених извора.
АИ су потребни савршени подаци и потребно јој је много података.
Мозак детета је дизајниран тако да учи интуитивно, користећи контекст.
Деца могу да разумеју и некомплетне или погрешно изговорене речи.
Малишани уче слушањем, посматрањем и интеракцијом.
АИ не може да "ухвати" неке језичке нијансе.
Језик се не учи уз помоћ неке формуле, већ се постепено усваја, доживљава, а деца су у томе изненађујуће добра, чак и много пре него што крену у школу.
 

Несвесне стратегије деце
 

Деца разумеју граматику и пре него што почну да је уче
Уче слушајући свакодневну конверзацију
Препознају звуке и значење чак и усред буке, показало је истраживање објављено у Science Advances, преноси нострофиглио.ит.

Yumama.mondo

АИ деца интелигенција
Извор:
Yumama. mondo
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕДНА НАВИКА НИКАКО НИЈЕ ДОБРА ЗА МОЗАК То сви раде, а не знају колико је штетно
мозак

ЈЕДНА НАВИКА НИКАКО НИЈЕ ДОБРА ЗА МОЗАК То сви раде, а не знају колико је штетно

25.09.2025. 18:59 19:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМАЧКИ ПСИХОЛОЗИ И ЈАПАНСКИ МОНАСИ ПРЕПОРУЧУЈУ ПЕГЛАЊЕ КАО ОДМОР ЗА МОЗАК Стручњаци објаснили да "ко пегла зло не мисли", а ево како да вам постане РИТУАЛ
peglanje

НЕМАЧКИ ПСИХОЛОЗИ И ЈАПАНСКИ МОНАСИ ПРЕПОРУЧУЈУ ПЕГЛАЊЕ КАО ОДМОР ЗА МОЗАК Стручњаци објаснили да "ко пегла зло не мисли", а ево како да вам постане РИТУАЛ

24.09.2025. 13:10 13:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај