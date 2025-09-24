overcast clouds
НЕМАЧКИ ПСИХОЛОЗИ И ЈАПАНСКИ МОНАСИ ПРЕПОРУЧУЈУ ПЕГЛАЊЕ КАО ОДМОР ЗА МОЗАК Стручњаци објаснили да "ко пегла зло не мисли", а ево како да вам постане РИТУАЛ

24.09.2025. 13:10
Пише:
Дневник
Извор:
сенса.мондо.рс/Дневник
peglanje
Фото: unsplash.com, ilustracija

У свету који нас свакодневно преплављује брзином, информацијама и обавезама, ретке су радње које нас истински враћају себи и штите од стреса.

А управо у најједноставнијим, понављајућим покретима крије се моћ да умиримо ум, успоримо дах и пронађемо ред усред хаоса.

А шта ако један уобичајени кућни посао може да постане ваш лични ритуал за смирење? Тај ритуал је пеглање и може да вам уштеди брдо новца и смири живце - попут медитације.

Јапански монаси одувак знају да је понављање једне радње пут до просветљења. Зато је пеглање као кинестетичка медитација: руке се покрећу, а ум се смирује. Такође, важни су и тактилни и офлакторни моменат.

pegla
Фото: unsplash.com, ilustracija

Топлота пегле = тактилна терапија + топла тканина, пара, свеж мирис - олакшање (као шоља топлог чаја у рукама).
Исправљање набора = ред у уму.

А једно немачко истраживање то потврђује. Психолози из Минхена открили су да:

монотоне радње смањују кортизол (хормон стреса), те да
20 минута пеглања = ефекат опуштања.

Физички резултати су одмах видљиви

Физички резултат - одмах видите промену.
Нула стреса  - без размишљања, само покрети.
Мини-достигнуће - чак и ако је дан био лош, барем можете казати да сте нешто урадили, да је нешто функционисало како треба.

pegla
Фото: unsplash.com, ilustracija

Како да вам пеглање постане ритуал

  • Пустите омиљени подкаст или музику како се ваш мозак не би качио за анксиозне мисли.
  • Пеглајте полако - то није трка.
  • Изаберите пријатне тканине - свилу, памук, лан - њихова текстура смирује.
  • Не пеглајте "под притиском" већ само када заиста желите ментални мир.

Постоје људи који из описаних разлога сада пеглају све - од чаршаве до чарапа... Јер није ствар у одећи - реч је о реду у глави.

 

