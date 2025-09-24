НЕМАЧКИ ПСИХОЛОЗИ И ЈАПАНСКИ МОНАСИ ПРЕПОРУЧУЈУ ПЕГЛАЊЕ КАО ОДМОР ЗА МОЗАК Стручњаци објаснили да "ко пегла зло не мисли", а ево како да вам постане РИТУАЛ

А управо у најједноставнијим, понављајућим покретима крије се моћ да умиримо ум, успоримо дах и пронађемо ред усред хаоса.

А шта ако један уобичајени кућни посао може да постане ваш лични ритуал за смирење? Тај ритуал је пеглање и може да вам уштеди брдо новца и смири живце - попут медитације.

Јапански монаси одувак знају да је понављање једне радње пут до просветљења. Зато је пеглање као кинестетичка медитација: руке се покрећу, а ум се смирује. Такође, важни су и тактилни и офлакторни моменат.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Топлота пегле = тактилна терапија + топла тканина, пара, свеж мирис - олакшање (као шоља топлог чаја у рукама).

Исправљање набора = ред у уму.

А једно немачко истраживање то потврђује. Психолози из Минхена открили су да:

монотоне радње смањују кортизол (хормон стреса), те да

20 минута пеглања = ефекат опуштања.

Физички резултати су одмах видљиви

Физички резултат - одмах видите промену.

Нула стреса - без размишљања, само покрети.

Мини-достигнуће - чак и ако је дан био лош, барем можете казати да сте нешто урадили, да је нешто функционисало како треба.

Фото: unsplash.com, ilustracija

Како да вам пеглање постане ритуал

Пустите омиљени подкаст или музику како се ваш мозак не би качио за анксиозне мисли.

Пеглајте полако - то није трка.

Изаберите пријатне тканине - свилу, памук, лан - њихова текстура смирује.

Не пеглајте "под притиском" већ само када заиста желите ментални мир.

Постоје људи који из описаних разлога сада пеглају све - од чаршаве до чарапа... Јер није ствар у одећи - реч је о реду у глави.