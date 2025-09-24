overcast clouds
ДЕВОЈЧИЦА (14) УМРЛА ПОСЛЕ ЕСТЕТСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ Сумња се на фалсификовану смртовницу ОТАЦ У ШОКУ: „НИСАМ НИ ЗНАО ДА ЈЕ УГРАДИЛА СИЛИКОНЕ!”

24.09.2025. 14:20 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
grudi
Фото: Pexels

Четрнаестогодишња Палома Никол Арејано Ескобедо преминула је у Мексику након наводне илегалне операције уградње силиконских имплантата у груди.

Њен отац тврди да није знао да се ћерка подвргла естетској интервенцији и захтева пуну истрагу полиције.

Тајна операција и шокантно откриће оца

Трагедија се догодила 20. септембра у граду Дуранго. Девојчица је умрла у болници недељу дана након захвата. У смртовници је наведено да је преминула због компликација респираторне болести, тачније можданог едема, али отац Карло Арејано уверен је да је прави узрок смртно опасна операција уградње силикона.

Он је тек на сахрани сазнао да му је ћерка имала пластичну операцију.

– Тада сам открио да има имплантате и ожиљке на телу – изјавио је ожалошћени отац, додајући да верује како је смртни лист фалсификован да би се прикрила истина.

Посебно му је било сумњиво то што је смртовница издата изузетно брзо.

– Добили смо је одмах, не знам како су успели да то ураде тако брзо – рекао је Арејано за The Mirror.

Већ следећег дана по сахрани поднео је званичну пријаву и затражио да се истраже сви одговорни. Тужилаштво је потврдило да је истрага у току.

Слична трагедија у Турској

Овај случај није усамљен. У јуну је у Истанбулу преминула 31-годишња певачица Ана Барбара Бур Булдрини, пореклом из Мозамбика, свега неколико сати након што је имала естетске операције – увећање груди, липосукцију и ринопластику.

Након захвата на клиници у Истанбулу, певачици је стало срце. Њен супруг Елгар Мајлс, с којим се венчала само месец дана раније, изјавио је да је то била њена дугогодишња жеља. Према његовим речима, захвате су добили бесплатно у замену за промоцију клинике.

умрла девојчица силикони импланти
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
