ОВО ЈЕ РЕЦЕПТ ЗА ДОМАЋИ ОСВЕЖИВАЧ ПРОСТОРИЈА Има само четири састојка, здрав је и лако се прави

мирис
Фото: CharGTP/илустрација

Заборавите на куповне, штетне освеживаче просторија. 

Нови рецепт за домаћи ароматизатор помаже вам да постигнете дуготрајан и пријатан мирис у стану користећи лако доступне и природније састојке који умирују и подижу расположење.

Састојци:

Потребне су 2 кашике етил алкохола, 1 шоља дестиловане воде, 10 капи етеричног уља кокоса и 10 капи етеричног уља ваниле.

Припрема:

Помешајте алкохол и дестиловану воду, па додајте етерична уља кокоса и ваниле. Промућкајте и оставите у распршивачу или дифузору да се укуси повежу 2–3 сата пре прве употребе.

Како и где користити

Сипајте мешавину у дифузер или бочицу са распршивачем и прскајте по просторијама по потреби. Мирис је нежан и погодан за дневне собе, спаваће собе и простор за релаксацију.

Духовни и практични ефекти

Комбинација кокоса и ваниле помаже у смиривању, подизању расположења и стварању пријатне атмосфере; природни састојци могу бити блага алтернатива индустријским освеживачима који често садрже додатне хемикалије.

Савети за безбедност и варијације

Тестирајте малу количину на површини пре шире употребе како бисте избегли флеке. Ако желите интензивнији мирис, повећајте број капи етеричног уља постепено; за освежавајућу варијанту замените кокоса с етеричним уљем лимуна или нане.

