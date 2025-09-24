overcast clouds
ДЕЧАК РИЗИКОВАО ЖИВОТ ИЗ РАДОЗНАЛОСТИ Преживео оно што већина није САН О БЕКСТВУ У ИРАН ДОВЕО ГА У ЊУ ДЕЛХИ – ПОД ТОЧКОВИМА АВИОНА

24.09.2025. 13:14 13:17
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
дечак
Фото: Canva ilustracija

Тринаестогодишњи дечак из Авганистана запрепастио је јавност, а пошто је затечен како шета аеродромском пистом у Њу Делхију.

У првом тренутку се мислило да је залутао, а онда су надлежни сазнали невероватну причу, преноси Daily Mail.

Одмах је депортован

Малишан је признао да се сакрио међу задње точкове авиона компаније Кам Ер, дакле у делу стајног трапа, који је два сата раније полетео из Кабула!

Он је срећом преживео лет од 1.150 километара, а на писти су га пронашли припадници безбедносне службе. Код себе није имао никаква документа, па је након вишесатне истраге депортован назад у Кабул – истим авионом којим је стигао.

Дечак је током испитивања изјавио да је „ушао у летелицу из чисте радозналости”. Према наводима безбедносних служби, успео је да се неопажено ушуња на аеродром и сакрије међу точковима.

Желео да стигне до Ирана

Каснија провера је открила мали црвени аудио-звучник у стајном трапу, једини траг који је дечак оставио за собом.

Иако је у почетку деловало да је знао где иде, испоставило се да је планирао да отпутује у Иран, а није знао да авион лети за Индију.

Овај малишан није једини који је одлучио да пређе границу као „слепи путник” у авиону.

Већина не преживи лет

Један од познатијих случајева је забележен 2021, када је шеснаестогодишњак из Кеније преживео лет из Лондона до холандског града Мастрихта, кријући се у трупу – и то при температурама од –30 степени Целзијуса.

Већина покушаја, нажалост, завршила се трагично.

Људи у оваквим ситуацијама најчешће умиру због недостатка кисеоника, смрзавања или повреда, а њихова тела касније откривају шокирани чланови посаде или особље аеродрома.

