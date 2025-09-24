ДЕЧАК РИЗИКОВАО ЖИВОТ ИЗ РАДОЗНАЛОСТИ Преживео оно што већина није САН О БЕКСТВУ У ИРАН ДОВЕО ГА У ЊУ ДЕЛХИ – ПОД ТОЧКОВИМА АВИОНА
Тринаестогодишњи дечак из Авганистана запрепастио је јавност, а пошто је затечен како шета аеродромском пистом у Њу Делхију.
У првом тренутку се мислило да је залутао, а онда су надлежни сазнали невероватну причу, преноси Daily Mail.
Одмах је депортован
Малишан је признао да се сакрио међу задње точкове авиона компаније Кам Ер, дакле у делу стајног трапа, који је два сата раније полетео из Кабула!
Он је срећом преживео лет од 1.150 километара, а на писти су га пронашли припадници безбедносне службе. Код себе није имао никаква документа, па је након вишесатне истраге депортован назад у Кабул – истим авионом којим је стигао.
Дечак је током испитивања изјавио да је „ушао у летелицу из чисте радозналости”. Према наводима безбедносних служби, успео је да се неопажено ушуња на аеродром и сакрије међу точковима.
Желео да стигне до Ирана
Каснија провера је открила мали црвени аудио-звучник у стајном трапу, једини траг који је дечак оставио за собом.
Иако је у почетку деловало да је знао где иде, испоставило се да је планирао да отпутује у Иран, а није знао да авион лети за Индију.
Овај малишан није једини који је одлучио да пређе границу као „слепи путник” у авиону.
Већина не преживи лет
Један од познатијих случајева је забележен 2021, када је шеснаестогодишњак из Кеније преживео лет из Лондона до холандског града Мастрихта, кријући се у трупу – и то при температурама од –30 степени Целзијуса.
Већина покушаја, нажалост, завршила се трагично.
Људи у оваквим ситуацијама најчешће умиру због недостатка кисеоника, смрзавања или повреда, а њихова тела касније откривају шокирани чланови посаде или особље аеродрома.