Где је одлепршало 13 авиона типа "галеб"? СКАНДАЛ ТРЕСЕ ЦРНУ ГОРУ
ПОДГОРИЦА: Од укупно 17 авиона Г-4 ("галеб") са којима је Црна Гора 2007. године располагала, данас поседује само три, од којих су два планирана за продају, а један за музејски експонат.
Иако је 2007. године аналитичар геополитике и генерал у пензији Благоје Граховац, који је тада био саветник Ранку Кривокапићу, некадашњем председнику Скупштине, предлагао да се 15 ових авиона чија је тада цена била између 2,5 до три милиона долара продају, а да се од тог новца купе авиони за гашење пожара, то није учињено. Граховац се те године писмом, у које је подгоричка редакција Дана имала увид, обратио тадашњем шефу државе и председнику Скупштине Црне Горе указујући на ризике од пожара и потребу јачања одговора на њих.
Међутим, по том питању до данас ништа није учињено. Да је ових 15 авиона тада продато, како је Граховац предлагао, од тог новца Црна Гора би зарадила око 45 милиона долара и могла би средства да се улажу у заштиту од пожара.
У моменту обнове независности Црне Горе 2006. године, на територији наше државе налазило се 17 авиона типа 'галеб"'Г-4. На основу Споразума између Владе Црне Горе и Владе Србије о размени средстава и документације потписане 2010. године, Републици Србији предато је шест авиона "галеб". Исте године потписани су и комисиони уговори са предузећем МДИ, на основу којих им је предато седам авиона Г-4, које је то предузеће затим продало Загребачком прометном заводу. На основу одлуке Владе Црне Горе из 2023. године један авион 'галеб' предат је Републици Словенији, како би га користили као музејски експонат, одговорено је Дану из Министарства одбране на питање шта се десило са поменутим авионима и уколико су продати коико средстава је за њих добијено и где су та средства усмерена.
Навели ису и да се на војном аеродрому "Књаз Данило" налазе три авиона "галеб" Г-4, од којих су два процењена и планирана за продају, док је трећи планиран за музејски експонат.
Након добијеног одговора, Дан констатује да није добијена информација да ли је и колико новца зарађено на овај начин и где су средства усмерена.