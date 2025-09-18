У обрачун БДП урачунали процену промета од ТРГОВИНЕ ДРОГОМ и проституције! СКАНДАЛ ТРЕСЕ ЦРНУ ГОРУ Ево колико су лане инкасирали
ПОДГОРИЦА: Бруто домаћи производ Црне Горе у другом кварталу ове године остварио је раст од 3,5 одсто, а у обрачун БДП-а по први пут је урачуната и процена промета нелегалних активности и то трговина дрогом и проституција, преносе подгоричке Вијести.
Процењен промет тих активности за 2024. износио је 0,1 одсто БДП-а од 7,64 милијарде евра што чини 7,6 милиона евра.
Влада Црне Горе је у фискалној стратегији ове године очекивала раст од 4,8 одсто, али је касније кориговала процене на 3,5 одсто, док је план прихода за ову годину остао према ранијој вишој стопи раста економије.
Монстат је у среду објавио ревидиране податке БДП-а за период од 2006. до 2023. године у складу са методологијом ЕСА 2010, чиме је годину дана раније испунио ове обавезе из поглавља 18 Статистика у процесу прикључивања Европској унији.
У ревизији за претходне године као и у обрачуну БДП-а за 2024. годину, обухваћене су процене легалних активности које често остају непријављене, попут приватних часова, напојница, плаћених услуга у домаћинствима и подизвештавања прихода, као и нелегалне активности попут трговине дрогом и проституције.
Првобитним планом било је предвиђено да се ревизија спроведе 2026. године, али је одлуком Владе Црне Горе ревизија почела раније како се убрзале активности на затварању преговарачког Поглавља 18 - Статистика.