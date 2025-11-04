ШОК КОД ШКОЛЕ У РАКОВИЦИ Девојчица ударена колима на само неколико метара од улаза ПРИМЉЕНА У БОЛНИЦУ СА ТЕШКИМ ПОВРЕДАМА
04.11.2025. 09:14 09:30
Коментари (0)
Код Основне школе "Никола Тесла" у Раковици јутрос око 8 сати ударена девојчица (9), сазнаје "Telegraf.rs".
Незгода се догодила не обележеном пешачком прелазу.
Према речима сведока, дете је прелазило улицу.
Колима је ударио возач (79) "заставе 10".
Дете је примљено у болницу са тешком повредом левог кука.
Увиђај у Улици Старца Илије је у току.