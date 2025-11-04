few clouds
9°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШОК КОД ШКОЛЕ У РАКОВИЦИ Девојчица ударена колима на само неколико метара од улаза ПРИМЉЕНА У БОЛНИЦУ СА ТЕШКИМ ПОВРЕДАМА

04.11.2025. 09:14 09:30
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Код Основне школе "Никола Тесла" у Раковици јутрос око 8 сати ударена девојчица (9), сазнаје "Telegraf.rs".

Незгода се догодила не обележеном пешачком прелазу.


Према речима сведока, дете је прелазило улицу. 

Колима је ударио возач (79) "заставе 10". 

Дете је примљено у болницу са тешком повредом левог кука. 

Увиђај у Улици Старца Илије је у току.

(Telegraf.rs)

саобраћајна незгода
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај