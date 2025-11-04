СТАРТОВАЛА АКАДЕМСКА ГОДИНА, АЛИ НЕ ЗА СВЕ Бруцоши у клупама, за старије настава креће касније
Нова академска година почела је јуче на факултетима Универзитета у Новом Саду, Београду, Нишу, као и на Универзитету уметности у Београду и Државном универзитету у Новом Пазару.
Већина факултета на Новосадском универзитету је обавештење о почетку наставе поставила на својим онлајн страницама. На већини факултета бруцоши су кренули на наставу, док ће старији студенти са својим активностима кренути касније.
На Факултету техничких наука су се након интонирања државне химне студентима обратили декан проф. др Борис Думнић и продекани факултета. На сајту ФТН-а је саопштено да нова школска година доноси нове идеје, прилике и знања, а да та високошколска установа наставља да улаже у будућност образујући стручњаке који ће утицати на свет.
На сајту Филозофског факултета саопштено је да ће настава у згради факултета на основним академским студијама за све године студија почети 10. новембра.
– Због потребе да се надокнади септембарски испитни рок, прва радна недеља (од 3. до 7. новембра) за прву годину основних академских студија биће организована као уводна наставна недеља. Током те недеље, студенти ће путем имејла од наставника добити информације о циљевима и исходима предмета, наставним садржајима, начинима вредновања активности, литератури и другим битним детаљима – саопштено је на сајту Филозофског факултета.
Предавања и вежбе за прву годину основних академских студија на Економском факултету почела су јуче, док ће предавања и вежбе за другу, трећу и четврту годину основних академских студија почети 10. новембра.
– У првој наставној недељи за другу, трећу и четврту годину студија, предавања се изводе редовно на основу распореда, а вежбе се изводе само за наставне групе за које је претходно одржано предавање. Распоред ће бити објављен најкасније до 7. новембра 2025. године и биће доступан на сајту Факултета у делу Студенти – Распоред наставе – саопштено је на сајту Економског факултета.
На Пољопривредном, Медицинском, Технолошком факултету и Академији уметности настава за бруцоше је почела, док ће настава за старије групе кренути нешто касније.
Како је саопштено, Универзитет у Косовској Митровици, као и Универзитет одбране и Криминалистичко-полицијски универзитет, са наставом су започели 1. октобра, док су факултети Универзитета у Крагујевцу почели са радом 20. октобра. Поједини факултети београдског и нишког универзитета наставу су отпочели 27. октобра.
После пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду 1. новембра прошле године, студенти су блокирали већину државних факултета, захтевајући да се процесуирају одговорни за пад настрешице.