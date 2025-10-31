ПОЧЕЛА ИСПЛАТА ПОВРАТА 50 ОДСТО ШКОЛАРИНЕ Студентима лежу паре на картице, министар Мали саопштио детаље
Министар финансија Синиша Мали саопштио је да данас почиње поврат 50 одсто школарине студентима.
- У марту смо изменили Закон о високом образовању, 50 одсто школарине платиће држава. Око 16.000 студената данас ће добити повраћај 50 одсто школарине коју су уплатили. Школарине досежу и до 150.000 динара на неким факултетима, то значи да држава враћа 75.000. На тај начин олакшавамо буџет родитељима. Оно што је добро, студенти не треба да се пријављују, све ће то ићи преко Управе за трезор - рекао је Синиша Мали.
Подсетимо, како је раније саопштило Министарство финансија свим студентима ће новац стићи преко студентских картица лећи током новембра. Тада је наведено да није потребно пријављивање за исплату поврата школарине, већ се она обавља преко спискова које достављају високошколске установе.
