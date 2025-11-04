РАСТУ ПЕНЗИЈЕ И ПЛАТЕ ОД ОВОГ ДАТУМА Познато која група грађана добија повећање
Председник Србије Александар Вучић гостовао је синоћ у емисији "Ћирилица" на ТВ Прва, где је говорио о новом повећања плата и пензија, као и наставаку раста српске економије.
Према његовим речима, пензије ће у децембру бити увећане за 12,2 одсто, чиме ће кумулативно повећање од почетка године износити 24,4 одсто.
- Погледајте просветне раднике - повећали смо плате почетком године 8 одсто, просветарима 11 одсто. Нико није хтео да слуша, хтели су да уђу у револуцију. Повећали смо за још 5 одсто у марту, па још 5 одсто у октобру", рекао је Вучић, додајући да је укупно повећање плата у јавном сектору 5,1 одсто, што је изнад границе коју је одобравао ММФ.
- Просветни радници са свим повећањима имају кумулативно 28,6 одсто. Здравствени радници 8 плус 5 плус 5,1 - то је 19,2 одсто. За наше полицајце и војнике верујем да ћемо од почетка године пронаћи начин да додатно увећамо плате, посебно за специјалне јединице, жандармерију и тенкисте", рекао је председник.
Вучић је нагласио и да је минимална зарада повећана за 37 одсто, те да ће сада износити 551 евро.
- Следећа година ће бити година изузетног раста. ММФ предвиђа да ћемо до 2030. године бити број један или два у Европи по расту. Инфлација је у октобру 2,8 одсто, успели смо да је сведемо испод 3 одсто, што је био наш циљ", рекао је Вучић, додајући да је задовољан стабилношћу економије.
Говорећи о финансијској безбедности, председник је истакао да Србија мора да повећава златне резерве.
- Желим да увећавамо резерве злата, јер нисам сигуран да ће свет ући у период великог мира. Хоћу да до 2030. имамо 100 тона злата - сада имамо 51,3 тоне. То нам је потребно за црне дане, када валуте падају, а инфлација расте", рекао је Вучић.
Закључио је да ће Србија наставити да јача економију, уз контролисану инфлацију и раст плата, и да је "време да се још брже ради како би грађани осетили бољитак".