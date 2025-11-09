РАЗБИЈЕНА НАРКО ГРУПА! У великој акцији полиције ухапшено петоро у Нишу, ево шта је све одузето од осумњичених
Више јавно тужилаштво у Нишу одредило задржавање петоро особа због сумње да су као чланови организоване криминалне групе у Нишу препродавали дрогу.
Како се незванично сазнаје, ухапшени су Н. Н., А. М., П. Н., С. Д. и П. М., сви из Ниша због сумње да су извршили кривично дело Неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Сумња се да су као припадници групе продавали опојну дрогу конзументима на територији Ниша.
Од осумњиченог П. М. одузето 27,5 грама кокаина, од осумњиченог С. Д. 33,57 грама кокаина, а од осумњиченог А. М. 0,5 грама канабиса.