ФИЛИПИНИ У ПАНИЦИ Стиже супер тајфун Фунг-вонг, 100.000 људи бежи
МАНИЛА: На Филипинима је евакуисано више од 100.000 људи, у очекивању супер тајфуна Фунг-вонг који према прогнози доноси јаке кише, разорне ветрове и олујне ударе а широм земље данас је отказано више од 300 домаћих и међународних летова, према подацима филипинског регулатора цивилног ваздухопловства.
Упозорења на олују издата су у највећем делу Филипина а највиши, 5. ниво упозорења издат је за југоисточни Лузон, док је подручје главног града Маниле под 3. нивоом упозорења, преноси Ројтерс.
Супер тајфун Фунг-вонг, кога на Филипинима називају Уван, требало би да стигне до копна у провинцији Аурора у централном Лузону најраније вечерас по локалном времену. У деловима региона који су под упозорењем за долазак главних удара тајфуна већ су забележени нестанци струје због невремена које је почело.
Фунг-вонг се приближио Филипинима само неколико дана након што је ту земљу погодио тајфун Kалмаеги, у коме су страдале 204 особе.