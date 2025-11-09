ТРАГА СЕ ЗА ПОЗНАТИМ ЛЕКАРОМ ИЗ ЗАЈЕЧАРА! Др Јовановићу се губи сваки траг након што је изашао и више се није вратио
Зајечарски лекар, ортопед у пензији Др Драгослав Јовановић нестао је у четвртак 6. новембра, око 8 сати ујутру.
Последњи пут је виђен код Поште у Зајечару. На себи је у тренутку нестанка имао црну јакну, црне панталоне и патике.
Свако ко га примети или поседује било какву информацију моли се да одмах о томе обавести Полицијску управу Зајечар.
