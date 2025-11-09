scattered clouds
ТРАГА СЕ ЗА ПОЗНАТИМ ЛЕКАРОМ ИЗ ЗАЈЕЧАРА! Др Јовановићу се губи сваки траг након што је изашао и више се није вратио

09.11.2025. 09:00 09:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Radiomagnum.рс
najnovija
Фото: Дневник

Зајечарски лекар, ортопед у пензији Др Драгослав Јовановић нестао је у четвртак 6. новембра, око 8 сати ујутру.

Последњи пут је виђен код Поште у Зајечару. На себи је у тренутку нестанка имао црну јакну, црне панталоне и патике.

Свако ко га примети или поседује било какву информацију моли се да одмах о томе обавести Полицијску управу Зајечар.

Фотографију несталог лекар погледајте  ОВДЕ

