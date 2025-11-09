ПОСЛЕДЊИ ОКРШАЈ У ГАЗИ? Израел најављује уништавање упоришта Хамаса
KАН ЈУНИС: Израелска војска спроводи велике операције рушења источно од града Kан Јунис на југу Појаса Газе, пренела је данас Ал Џазира, позивајући се на изворе са лица места.
Kако се наводи, то подручје је значајно оштећено у израелском рату у Гази, са 90 одсто зграда потпуно или делимично уништеним, према почетној процени званичника на територији.
Премијер Израела Бењамин Нетањаху изјавио је прошле недеље да ће бити уништена преостала два упоришта Хамаса у Гази - једно у Рафи, а друго у Kан Јунису.
"Биће елиминисани", рекао је Нетањаху, истичући да покушаји Хамаса да обмане Израел, Сједињене Америчке Државе и свет, нису успешни, пренео је Тајмс оф Израел.
Нетањаху је нагласио и да је заштита израелских снага у Гази приоритет.
"Мој налог је јасан. Ако постоји било који покушај напада на наше војнике, ударићемо на оне који нападају и њихове мреже, у одбрани наших трупа", рекао је Нетањаху.