scattered clouds
10°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОТРЕСНИ ПРИЗОРИ СУДАРА НА ОБРЕНОВАЧКОМ ПУТУ! Возач „цитроена“ погинуо на лицу места, а ПРВЕ незваничне информације откривају шта је могло да изазове УДЕС

09.11.2025. 09:28 09:43
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf/RTS
Коментари (0)
да
Фото: youtube prinstcrin/RTS

Полиција регулише саобраћај на Обреновачком путу, где је јутрос око 6.15 часова дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је једна особа погинула, а осам је повређено.

У несрећи, која се догодила у близини Умке, учествовали су аутобус на линији 860 и аутомобил марке "цитроен".

Како јавља репортер Телеграф.рс са лица места, полиција и даље врши увиђај док се саобраћај отежано одвија на овом делу пута.

Тело страдалог и даље се налази поред аутомобила, док су повређени превезени у Ургентни центар.

Хитна помоћ је на лице места послала три екипе, које су збринуле и транспортовале повређене у болницу. У овом тренутку није познат степен њихових повреда.

да
Фото: youtube prinstcrin/RTS

У овом тренутку се истражује како је дошло до несреће, а према незваничним информацијама, верује се да је возач аутомобила марке "цитроен", из још неутврђених разлога, прешао у супротну траку у тренутку када је наилазио аутобус.

Од силине ударца предњи део аутомобила је уништен у потпуности.

Тачан узрок несреће утврдиће истрага.

Телеграф.рс

саобраћајнa незгодa Обреновац обреновачки пут погинули
Извор:
Telegraf/RTS
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај