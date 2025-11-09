ПОТРЕСНИ ПРИЗОРИ СУДАРА НА ОБРЕНОВАЧКОМ ПУТУ! Возач „цитроена“ погинуо на лицу места, а ПРВЕ незваничне информације откривају шта је могло да изазове УДЕС
Полиција регулише саобраћај на Обреновачком путу, где је јутрос око 6.15 часова дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је једна особа погинула, а осам је повређено.
У несрећи, која се догодила у близини Умке, учествовали су аутобус на линији 860 и аутомобил марке "цитроен".
Како јавља репортер Телеграф.рс са лица места, полиција и даље врши увиђај док се саобраћај отежано одвија на овом делу пута.
Тело страдалог и даље се налази поред аутомобила, док су повређени превезени у Ургентни центар.
Хитна помоћ је на лице места послала три екипе, које су збринуле и транспортовале повређене у болницу. У овом тренутку није познат степен њихових повреда.
У овом тренутку се истражује како је дошло до несреће, а према незваничним информацијама, верује се да је возач аутомобила марке "цитроен", из још неутврђених разлога, прешао у супротну траку у тренутку када је наилазио аутобус.
Од силине ударца предњи део аутомобила је уништен у потпуности.
Тачан узрок несреће утврдиће истрага.