Kинези уводе најдужи лет у историји ДА ЛИ БИСТЕ ИЗДРЖАЛИ 29 САТИ У АВИОНУ? Притом карте коштају као мали одмор
Пут око пола света из једног лета ускоро ће постати реалност за путнике из Кине. Авион ће прећи скоро 20.000 километра, па ће путници први пут седети на најдужем лету 4. децембра.
"China Eastern Airlines" од 4. децембра уводи линију која ће оборити све досадашње рекорде и понети титулу најдужег директног лета на свету.
Авион ће из Шангаја летети чак до Буенос Ајреса, прелазећи готово 19.700 километара. Иако звучи као авантура за најиздржљивије путнике, нова линија замишљена је да споји два континента и две државе које последњих година граде све чвршће везе.
Летеће два пута недељно
Директни лет у овом случају ипак не значи и безусловно „нон-стоп“. На путу ка Аргентини авион ће слетети у Окланд (Нови Зеланд) ради точења горива и техничких провера. Том приликом биће замењена и посада, док ће путници остати у авиону. Пошто се све води под једним бројем лета, званично се рачуна као директан лет.
Нова рекордна линија летеће два пута недељно. Пут од међународног аеродрома Шангај Пудонг (ПВГ) до аеродрома Министро Пистарини у Буенос Ајресу (ЕЗЕ) трајаће, укључујући и међуслетање, око 25,5 сати. На повратку у Кину, због неповољних ветрова, путовање ће трајати чак око 29 сати.
Карте од 1.500 до 4.200 евра
Ова џиновска авионска авантура представља и финансијски изазов. Карте у економској класи коштају од око 1.500 евра, док у бизнис класи цена прелази 5.000 долара (око 4.200 евра). Путници ће имати стандардне погодности – екране, оброке и лежећа седишта у бизнис класи – али и поред тога, скоро 30 сати лета биће прави тест издржљивости.
Избор руте није само практичан, већ и стратешки. Кина и Аргентина имају блиске трговинске односе – од увоза пољопривредних производа до извоза кинеске технологије и потрошачке робе. Новом авио-линијом требало би да се олакша размена и додатно ојача политичко партнерство две земље.