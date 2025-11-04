clear sky
ДЕЈВИД БЕКАМ И ВИКТОРИЈА ОДОШЕ У ПЛЕМИЋЕ Добио титулу британског "сера" од краља Чарлса III а Викторија постала „лејди“

04.11.2025. 17:25 17:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s
Фото: Tanjug (Jonathan Brady/PA via AP)

ЛОНДОН: Некадашњи енглески фудбалер Дејвид Бекам добио је данас титулу "сера" од британског краља Чарлса III.

Како преноси Би-Би-Си, Чарлс је званично прогласио Бекама "сером" током церемоније у Беркширу због доприноса британском друштву, док је Бекамова супруга Викторија постала "лејди".

"Не могу бити поноснији. Људи знају колико сам патриота - волим своју земљу. Одувек сам говорио колико је монархија важна за моју породицу", рекао је Бекам.

s
Фото: Tanjug (Jonathan Brady/PA via AP)

Бекам је 2003. године добио Орден британске империје, од 2005. године је амбасадор УНИЦЕФ-а, а има и свој фонд у тој организацији.

Некадашњи капитен репрезентације Енглеске имао је кључну улогу у кампањи за Олимпијске игре 2012. године, које су одржане у Лондону.

Такође је амбасадор Краљевске фондације од 2024. године и подржава образовне програме краља Чарлса.

s
Фото: Tanjug (Jonathan Brady/PA via AP)

Бекам је током фудбалске каријере одиграо је 115 утакмица за репрезентацију Енглеске, био је члан Манчестер јунајтеда, Реал Мадрида, Милана и Пари Сен Жермена.

Сувласник је енглеског нижелигаша Салфорда, као и председник и сувласник Интера из Мајамија.

