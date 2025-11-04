(ФОТО) ЗНАТЕ ЛИ КОЈЕ ЈЕ ПРАВО МЕСТО ЗА КУХИЊСКУ КРПУ? У овоме греше скоро све домаћице
Многима изгледа као просто и очигледно решење где треба да држимо кухињске крпе, али оно што је изненађујуће јесте да сви у томе грешимо. Иако увек треба да нам је при руци и да се осуши како треба, лепо је кад изгледа уредно и не много згужвано и прљаво.
Међутим, ови комади тканине су мали и функционални део кухиње и требало би да одаберемо права места где ћемо их држати.
На ивици судопере
Овде кухињска крпа изгледа слатко за фотографисање, али осим ако немате судоперу са преградом и славину окренуту ка другој половини, може бити непрактично јер ће крпа стално бити мокра кад отворите славину.
На зиду
Ово је добро решење за чување и излагање кухињских крпа које тренутно нису у употреби.
Ако желите да користите нешто овакво за влажне крпе, обавезно се постарајте да зид има водоотпорну завршну обраду или да постоји довољно простора између држача и зида како би се крпе брзо осушиле.
Ручка машине за судове
Већина ручки на машинама за судове има згодан простор за качење кухињске крпе. А пошто се машине за судове обично налазе одмах поред судопере, ово је логично решење - барем за оне који имају машину за судове и којима не смета што крпе понекад склизну када се врата отворе.
Ручка шпорета
Ако немате машину за судове, ручка оближњег шпорета може послужити у ту сврху. Али будимо искрени, ако имате машину за судове, а ипак качите крпе на ручку шпорета, вероватно ту стављате лепе кухињске крпе које желите да се други диве али су то и оне кухињске крпе које нико не сме да користи.
Нема ништа лоше у томе да неке крпе окачите на добра места само да украсе кухињу.
Полице на крају зида
Ако имате ормарић или зид који се завршава близу судопере, ово може бити добро решење за вас. Обратите пажњу да се они не протежу у пролаз. Постављањем полице на овај начин, или у делу са слабијим прометом, избећи ћете да сваки пут када пролазите ударите куком о њу.
Шипка
Вероватно имате пешкир окачен поред лавабоа у купатилу за сушење руку; примените исту логику и у кухињи. Поставите држач за крпу са стране горњег ормарића или на зид близу судопере. Неки људи воле да имају посебну крпу само за прање руку, док други користе кухињске крпе за било какво сушење.
Шипка испод судопере
Постављање металне шипке испод судопере одличан је начин да се искористи овај незгодан простор и да крпе буду при руци.
Преко славине
На први поглед делује практично да се крпа, посебно кад је мокра, окачи преко славине. Међутим, овде вребају невидљиве опасности.
Микроорганизми из крпе могу прећи на перлатор, ручке или отвор славине и приликом следеће употребе доспети у воду или на руке, што заправо није добро место за држање крпе.