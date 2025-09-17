overcast clouds
ИСКУСАН ПИЛОТ СЕ ПРВИ ПУТ НАШАО У ОВОЈ СИТУАЦИЈИ

ДРАМА НА НЕБУ Авион није могао да слети јер је контролор лета заспао ВАТРОГАСЦИ СПРЕЧИЛИ ТРАГЕДИЈУ

17.09.2025. 11:20 11:38
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

Авион који је у понедељак увече долетео на Корзику из Париза кружио је читав сат изнад аеродрома у Ајачу пошто је контролор лета заспао, преносе данас француски медији.

Контролор је у том тренутку био сам у контролном торњу, наводи "Фигаро". 

Авион "Ер Корзике", који је иначе полетео са закашњењем од сат времена са аеродрома Орли, у 22.45 сати, стигао је током вечери до аеродрома у Ајачу без инцидената, али је, приближавајући се, посада приметила да писта није осветљена.

Командант на лету је тада покушао да ступи у комуникацију са контролним торњем, наводи "Корс матен". 

Авион је почео да лети у круг изнад писте ишчекујући одговор, а затим су ватрогасци при аеродрому позвали жандармерију пошто одговора из торња није било.

Авион је у међувремену наставио да лети изнад Ајача, а панике међу путницима није било, рекао је један од путника локалном листу.

Тек у 00.35 часова авион је успео да се без проблема постави на тек тада осветљену писту, према подацима ФлајтРадара. 

Пилот је изјавио да се у својој вишедеценијској каријери никада није нашао у сличној ситуацији.

Резултати тестова на алкохол и токсиколошких испитивања контролора лета, који је заспао у тренутку када је био сам на радном месту, били су негативни.

(k1info.rs)

Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
