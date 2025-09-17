ИСКУСАН ПИЛОТ СЕ ПРВИ ПУТ НАШАО У ОВОЈ СИТУАЦИЈИ
ДРАМА НА НЕБУ Авион није могао да слети јер је контролор лета заспао ВАТРОГАСЦИ СПРЕЧИЛИ ТРАГЕДИЈУ
Авион који је у понедељак увече долетео на Корзику из Париза кружио је читав сат изнад аеродрома у Ајачу пошто је контролор лета заспао, преносе данас француски медији.
Контролор је у том тренутку био сам у контролном торњу, наводи "Фигаро".
Авион "Ер Корзике", који је иначе полетео са закашњењем од сат времена са аеродрома Орли, у 22.45 сати, стигао је током вечери до аеродрома у Ајачу без инцидената, али је, приближавајући се, посада приметила да писта није осветљена.
Командант на лету је тада покушао да ступи у комуникацију са контролним торњем, наводи "Корс матен".
Авион је почео да лети у круг изнад писте ишчекујући одговор, а затим су ватрогасци при аеродрому позвали жандармерију пошто одговора из торња није било.
Авион је у међувремену наставио да лети изнад Ајача, а панике међу путницима није било, рекао је један од путника локалном листу.
Тек у 00.35 часова авион је успео да се без проблема постави на тек тада осветљену писту, према подацима ФлајтРадара.
Пилот је изјавио да се у својој вишедеценијској каријери никада није нашао у сличној ситуацији.
Резултати тестова на алкохол и токсиколошких испитивања контролора лета, који је заспао у тренутку када је био сам на радном месту, били су негативни.