ЖЕСТОК СУДАР НА МАГИСТРАЛИ КОД ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА Делови возила расути по путу, саобраћај се одвија отежано

01.11.2025. 15:40 15:42
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
судар
Фото: Рина

На магистралном путу Горњи Милановац - Чачак, на самом уласку у центар Горњег Милановца, у току поподневних сати је дошло до саобраћајне незгоде када су се сударила два путничка аутомобила.

- Дошло је до чеоног контакта између два возила. Делови су расути по путу, причињена је штета на аутомобилима али срећом нема теже повређених лица. На терену су две екипе саобраћајне полиције - каже за агенцију Рина један од очевидаца.

Од силине удара једно возило је завршило ван коловоза, док је друго остало на магистрали.

Током трајања увиђаја, саобраћај на овој деоници одвијао се отежано.

саобраћајна незгода горњи милановац аутомобили
