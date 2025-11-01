ПОТПУНИ ПРЕКИД САОБРАЋАЈА НА ОВОЈ ДЕОНИЦИ Возачима саопштено који је алтернативни путни правац
01.11.2025. 15:56 16:09
На деоници пута Ариље - Ивањица од сутра у 8 часова до 3. новембра у 6 часова у месту Богојевићи на снази ће бити потпуна обустава саобраћаја.
Разлог обуставе саобраћаја су радови на асфалтирању деонице државног пута између Пожеге и Ивањице, саопштено је из надлежог предузећа.
Алтернативни путни правац биће деоница Ариље – Гуча – Котража – Ивањица - Прилике, у оба смера.