УЖАС НА ОБАЛИ САВЕ Шетачи пронашли леш код познатог београдског сплава
01.11.2025. 16:16 16:19
Беживотно тело непознатог мушкарца старости око 40 година пронађено је данас око 12 сати код познатог београдског сплава на Сави.
Како сазнаје Телеграф.рс, грађани који су шетали поред реке су око поднева приметили тело, које је плутало по реци. Одмах након тога су позвали полицију.
Припадници МУП су брзо изашли на лице места и извукли тело мушкарца из воде.
О свему је обавештено надлежно тужилаштво, а тело је упућено на обдукцију.
Извор: Телеграф.рс