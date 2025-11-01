scattered clouds
УЖАС НА ОБАЛИ САВЕ Шетачи пронашли леш код познатог београдског сплава

01.11.2025. 16:16 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Беживотно тело непознатог мушкарца старости око 40 година пронађено је данас око 12 сати код познатог београдског сплава на Сави.

Како сазнаје Телеграф.рс, грађани који су шетали поред реке су око поднева приметили тело, које је плутало по реци. Одмах након тога су позвали полицију.

Припадници МУП су брзо изашли на лице места и извукли тело мушкарца из воде.

О свему је обавештено надлежно тужилаштво, а тело је упућено на обдукцију.

Извор: Телеграф.рс

Вести Хроника
