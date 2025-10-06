ОН ЈЕ СПОРТИСТА, АЛИ И ПРАВИ ЗАВОДНИК!
ЖЕНЕ ЛУДЕ ЗА ЊИМ, А ОН САМО ПЛИВА ДАЉЕ! Олимпијац и бизнисмен руши рекорде, ЊЕГОВ ОСМЕХ обара с ногу (ФОТО)
У свету у којем спортисти све чешће прелазе границе својих дисциплина и постају праве глобалне звезде, хрватски пливач Никола Миљенић издваја се као фигура која спаја шарм, харизму, интелигенцију и беспрекорну дисциплину.
Он је човек који једнако лако доминира у базену и привлачи погледе ван њега. О њему се пише као о најпожељнијем нежењи у Хрватској, а жене, без претеривања, луде за његовим осмехом и самопоуздањем.
Рођен у спортској породици, Никола је син бившег министра правде Орсата Миљенића, од ког је наследио такмичарски дух и одлучност, док му је мајка пренела упорност и осећај за детаље. Још као дечак, са само седам година, први пут је заронио у базен – и од тада није престао да плива ка врху.
Данас, са 28 година, иза себе има учешће на Олимпијским играма у Токију и Паризу, бројне медаље и националне рекорде, укључујући и рушење легендарног рекорда Дује Драгање на 100 метара слободно – рекорда који је стајао чак 15 година.
Али Никола није само спортиста – он је бренд. Завршио је право у Сједињеним Америчким Државама, живео у Лос Анђелесу, где и данас често борави, и покренуо свој предузетнички пројекат “Никола Миљенић Academy” – платформу која спаја спорт, бизнис и лични развој. „Данас спорт више није само резултат.
То је каријера, али и индустрија. Желим да искористим своје искуство и знање да инспиришем друге спортисте, али и младе људе који тек крећу својим путем“, рекао је у једном интервјуу.
Његов шарм, спортска фигура и опуштена харизма одавно су га претворили у миљеника женског дела публике. На друштвеним мрежама има готово 40 хиљада пратилаца, а свака његова фотографија изазива лавину коментара и емотикона. Ипак, популарност често долази са неочекиваним посљедицама – прошле године нашао се у непријатној ситуацији када су његове фотографије искоришћене за лажни профил на друштвеним мрежама.
Под именом “Давид”, наводни 33-годишњи доктор из САД-а тражио је “озбиљну везу” – користећи управо Николине слике.„У почетку нисам могао да верујем. Одједном ми пријатељи шаљу линкове и питају да ли сам се стварно пребацио у Америку да лечим жене и тражим љубав. На крају сам се само насмејао – шта да радим, ваљда је и то нека потврда популарности“, испричао је уз осмех једном приликом.
Међутим, иако је његов живот често налик холивудској причи, Никола не крије да иза свега стоји напоран рад и тренинзи који трају сатима. У спортском свету познат је по перфекционизму, али и по томе да никада не одустаје. Управо због тога у октобру улази у нову сезону пун самопоуздања – чека га Светски куп у пливању, који се одржава у САД-у и Канади. Биће то једно од најзначајнијих такмичења сезоне и кључни корак ка припремама за Европско првенство крајем године у Пољској
.„Форма је одлична, осећам се спремно и мотивисано. Ово ми је тест пред децембар, али и прилика да видим где сам и колико још могу боље“, рекао је, додавши да му посебну сигурност даје нови тренер Ненад Милош, с којим први пут путује на такмичење.
Али осим у води, Никола је познат и по томе што увек упада у невоље – са осмехом. Једном приликом, током студентских дана у Америци, нашао се у центру пажње када је снимак с његовим духовитим коментаром из свлачионице постао виралан, а спортски портал га је прозвао „најшармантнијим несташком међу пливачима“. Иако се све завршило уз осмех, тај догађај га је пратио годинама – постао је део његове неодољиве репутације “доброг момка који увек нађе начин да насмеје”.
На питање каква би жена могла да освоји његово срце, Никола је једном рекао да би „морала да разуме његов темпо, да не одустаје лако и да воли авантуре“. Његов животни ритам подразумева стална путовања, тренинге, кампове и такмичења, али и тренутке мира, најчешће негде на обали – уз море, далеко од буке.
Ипак, без обзира на дисциплину и професионалност, има у њему нешто неодољиво слободно – нешто због чега га жене доживљавају као модерног Џејмса Бонда спортског света. Он је истовремено фокусиран и опуштен, строг према себи, али благ према другима, и у свему што ради постоји она доза самоуверености која никада не прелази у ароганцију.
Никола Миљенић данас је више од спортисте. Он је симбол успеха, упорности и шарма, доказ да мушкарац може бити истовремено посвећен и заводљив, озбиљан и разигран, врхунски професионалац и искрена, приступачна особа. А жене, како признају и саме, губе главу за њим – не само због изгледа, већ због начина на који улази у просторију, као неко ко зна свој циљ и иде му у сусрет, без страха.
Јер Никола не осваја само базене – он осваја свет, и то без иједног погрешног потеза.
(Она.рс)