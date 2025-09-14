"МРТВИ МИ ШАПНУ ШТА ЋЕ БИТИ" Последњи интервју Баба Ванге скриван је годинама, пророчица без длаке на језику причала о БУДУЋНОСТИ ЉУДСКОГ РОДА
Баба Ванга, чувена бугарска пророчица, дала је 1994. године, годину дана пре своје смрти, последњи интервју Анатолију Лубченку, украјинском бизнисмену и путнику који је током одмора у Бугарској осетио јаку потребу да је посети.
Лубченко је случајно боравио у њеном комшилуку и, иако је Ванга била тешко болесна, успео је да се пробије до ње без чекања. Успео је да сниме 40-минутни разговор на диктафон, али је она инсистирала да се садржај не објави пре доласка новог миленијума. Овај интервју, који је први пут објављен 2001. године у новинама „Мегаполис-Експрес“, садржи шокантна предвиђања о будућности света, болестима и духовним променама.
Лубченко је описао атмосферу у Вангиной соби као суморну: она је лежала на великом кревету, изузетно мршављава и уморна, окружена тишином коју су нарушавале само муви. Када је ушао, Ванга га је одмах упитала за оца, знајући да је болује од рака, иако он то није поменуо. Рекла је да ће болест бити побеђена, али да његов отац неће доживети то. Лубченко је одустао од личних питања и само је слушао њене поруке.
У интервјуу, Ванга је открила како је стекла своје виђење: од детињства су јој се јавијали духови умрлих, који су јој саопћавали будуће догађаје. Једном ју је посетила висока сенка – мртав странац – који ју је упутио да предвиђа ко ће умрети у предстојећем рату и како се то може избегнути. Она је нагласила да када људи долазе код ње, она види њихове животе издалека, али да је њена улога да саветује, а не да плаши. Препоручила је да се слуша срце, а не разум, јер срце повезује са универзумом, и да се избегава зло и освета.
Када је Лубченко питао за будућност, Ванга је предвидела да ће Русија процветати, док Бугарска и Македонија неће. Рекла је да ће руске жене родити децу која ће променити свет, да ће наука потврдити истине из древних књига, да ће се открити живот у свемиру и порекло човека на Земљи, те да ће се ископати велики град. Нове бића ће сићи са неба, али све то мора да се сачека – у даљој будућности.
За ближу будућност, упозорила је на „крај света/светлости“ за девет година (2003.), када ће се Земља окренути од Сунца, појавити се лед, умрети животиње, а људи се борити за енергију – али њихов дух ће спречити тотални сукоб. Добри ће преживети, лоши нестајати, многи умрети, а потом ће наступити идила и бесмртност. Златно доба већ долази, али га не сви виде. За 30–40 година предвидела је поплаву од удара великог тела у воду (вероватно метеорит), што ће изазвати таласе и помрачење Сунца на три године. Модерне болести ће нестати, али ће се појавити нове повезане са мозгом, јер ће људи пити воду из мора без острва. Тада ће се наћи добра вода у свемиру, становништво расти (Индија ће надмашити Кину), а људи се „ослободити тела“ – постати чиста енергија, као духови.
На питање о Богу, рекла је да Бога нема у човеку, али човек јесте у Богу. Рај и пакао су две стране живота без тела: ако је умрли потребан живима, то је рај. Када је Лубченко питао да ли ће она помагати живима после смрти, Ванга није одговорила. Разговор се нагло прекинуо – диктафон се искључио сам, а Лубченко тврди да је Ванга само заспала од умора.
Овај интервју је касније изазвао помаму, посебно када је Лубченко 2010-их гостовао на руском радију и поменуо предвиђање о новој болести горем од АИДС-а: заражени ће умирати у агонији, тело пуно гнојних чирева, углавном мушкарци. То је изазвало панику, иако се касније показало да многа Вангина предвиђања потичу из друге руке и често су нејасна или измишљена. Ипак, овај снимак остаје један од најинтригантнијих извори њених порука о чишћењу света и тријумфу добра.
Дневник, Жена Блиц