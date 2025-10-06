(ФОТО/ВИДЕО) Ове слапове вреди посетити БАЈКОВИТО МЕСТО У НАШЕМ КОМШИЛУКУ "Изуј бриге...Успори...Уживај"
Свет све више открива природна чуда Босне и Херцеговине, али мир који нуде Јањска острва тешко се може поредити са било чим другим.
Престижни магазин Тајм аут уврстио је ово јединствено место међу најлепше природне дестинације света, раме уз раме са Плитвичким језерима, националним парком Комодо у Индонезији и Choquequiraom у Перуу.
Смештени десетак километара јужно од Шипова, око 185 километара од Сарајева, Јањска острва представљају мрежу малих острва повезаних дрвеним мостићима, окружени кристално чистом водом, бујном вегетацијом и шумом слапова који стварају готово бајковиту атмосферу.
Недалеко одатле налази се и прашума Јањ, под заштитом УНЕСЦО-а, која овом подручју даје додатну чар и сведочи о богатству биодиверзитета овог краја.
Највише посетилаца долази током лета, када високе температуре натерају људе да побегну из градског бетона у природни хлад и мир. Река Јањ је ледена током целе године, а шетња кроз зеленило доноси право освежење.
На једном месту посетиоце дочекује натпис:
„Добро дошао. Изуј бриге… Успори… Уживај!“ — и то савршено описује дух овог места.
Осим освежења и хладовине коју пружа густа шума, уз слапове се могу пронаћи столови за ручавање, а они који су већ били кажу да је пастрмка обавезно јело које треба пробати.
Ако пожелите да останете дуже, у понуди су шармантне кућице попут „Домаћинства на крају света“ и „Смештаја на селу“, које гости хвале због изузетне гостољубивости домаћина, мира и прелепог погледа на реку Пливу.
Јањска острва су право уточиште за све који желе да успоре, дишу пуним плућима и макар на тренутак забораве на свакодневну журбу, пише Пун куфер.