ТРИ НАПИТКА КОЈА ЋЕ ВАС ГРЕЈУ ОВЕ ЈЕСЕНИ! Мача лате са бундевом, чоколадна или зелено-розе САВРШЕНИ УКУСИ за хладне дане
Долазак јесени увек са собом носи промене у ритму живота – дани постају краћи, ваздух хладнији, а наше навике окрећу се ка ритуалима који пружају осећај топлине и сигурности.
Управо тада посежемо за напицима који греју изнутра, а притом доносе и дашак луксуза и хедонизма у свакодневицу. Мача се савршено уклапа у ову атмосферу: њен смарагдно зелени прах крије обиље антиоксиданата, даје постојану и смирену енергију, а истовремено уноси зен тренутак у убрзану свакодневицу.
Захваљујући својој свестраности, мача се може комбиновати са најразличитијим састојцима: од класичног млека и меда, преко бундеве и зачина, па све до какаоа, розе superfood прахова и ваниле. У јесењем периоду, најтраженији су топли, кремасти напици обогаћени зачинима попут цимета, каранфилића и мускатног орашчића, који доносе осећај удобности и домаће атмосфере.
Мача лате са бундевом и зачинима
Састојци:
1 кашичица мача праха
150 мл топлог млека (биљно или кравље)
2 кашике пиреа од бундеве
½ кашичице зачина за питу од бундеве (или мешавина цимета, ђумбира и мускатног орашчића)
1 кашичица меда или сирупа од јавора
Припрема:
У шољи помешајте пире од бундеве, зачине и заслађивач. Посебно умутите мачу у мало топле воде док не постане пенаста.
Додајте млеко и сједините све састојке у шољи. На врх поспите прстохват цимета. Резултат је кремасти, топли напитак који спаја бундеву и зачине са зеленом свежином маче.
Чоколадна мача
Састојци:
• 1 кашичица мача праха
• 150 мл млека
• 1 кашика какао праха
• 1 коцкица црне чоколаде (70% какао)
• 1 кашичица меда или кокосовог шећера
Припрема:
Угрејте млеко са чоколадом и какаом док се све не отопи у кремасту топлу чоколаду. У другој посуди умутите мачу са мало топле воде.
Сједините две смесе и добићете богат напитак који комбинује интензитет тамне чоколаде са суптилном хербалном нотом маче. Савршен избор за хладне јесење вечери.
Зелено-розе мача
Састојци:
• 1 кашичица мача праха
• 1 кашичица праха од цвекле или питаје (за розе слој)
• 200 мл млека (биљно или кравље)
• ½ кашичице цимета
• прстохват мускатног орашчића
• 1 кашичица сирупа од јавора или меда
Припрема:
За припрему зелено-розе мача latte-а најпре умутите једну кашичицу мача праха у мало топле воде док не постане пенаст, па га помешајте са загрејаним млеком, прстохватом мускатног орашчића и мало сирупа од јавора и сипајте као зелени слој у провидну чашу.
У другом делу млека размутите прах од цвекле или питаје са циметом и преосталим заслађивачем, добро сједините док не постане кремасто розе и пажљиво сипајте преко зеленог слоја уз помоћ кашике како би се боје раздвојиле, а за крај украсите прстохватом цимета.