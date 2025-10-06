broken clouds
ТРИ НАПИТКА КОЈА ЋЕ ВАС ГРЕЈУ ОВЕ ЈЕСЕНИ! Мача лате са бундевом, чоколадна или зелено-розе САВРШЕНИ УКУСИ за хладне дане

06.10.2025. 18:43 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
24 sedam
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija

Долазак јесени увек са собом носи промене у ритму живота – дани постају краћи, ваздух хладнији, а наше навике окрећу се ка ритуалима који пружају осећај топлине и сигурности.

Управо тада посежемо за напицима који греју изнутра, а притом доносе и дашак луксуза и хедонизма у свакодневицу. Мача се савршено уклапа у ову атмосферу: њен смарагдно зелени прах крије обиље антиоксиданата, даје постојану и смирену енергију, а истовремено уноси зен тренутак у убрзану свакодневицу.

Захваљујући својој свестраности, мача се може комбиновати са најразличитијим састојцима: од класичног млека и меда, преко бундеве и зачина, па све до какаоа, розе superfood прахова и ваниле. У јесењем периоду, најтраженији су топли, кремасти напици обогаћени зачинима попут цимета, каранфилића и мускатног орашчића, који доносе осећај удобности и домаће атмосфере.

 

Мача лате са бундевом и зачинима

Састојци:

1 кашичица мача праха

150 мл топлог млека (биљно или кравље)

2 кашике пиреа од бундеве

½ кашичице зачина за питу од бундеве (или мешавина цимета, ђумбира и мускатног орашчића)

1 кашичица меда или сирупа од јавора

да
Фото: freepik, ilustracija

Припрема:

У шољи помешајте пире од бундеве, зачине и заслађивач. Посебно умутите мачу у мало топле воде док не постане пенаста.

Додајте млеко и сједините све састојке у шољи. На врх поспите прстохват цимета. Резултат је кремасти, топли напитак који спаја бундеву и зачине са зеленом свежином маче.

 

Чоколадна мача

Састојци:

да
Фото: freepik, ilustracija

           1 кашичица мача праха

           150 мл млека

           1 кашика какао праха

           1 коцкица црне чоколаде (70% какао)

           1 кашичица меда или кокосовог шећера

Припрема:

Угрејте млеко са чоколадом и какаом док се све не отопи у кремасту топлу чоколаду. У другој посуди умутите мачу са мало топле воде.

Сједините две смесе и добићете богат напитак који комбинује интензитет тамне чоколаде са суптилном хербалном нотом маче. Савршен избор за хладне јесење вечери.

 

Зелено-розе мача

Састојци:

да
Фото: freepik, ilustracija

           1 кашичица мача праха

           1 кашичица праха од цвекле или питаје (за розе слој)

           200 мл млека (биљно или кравље)

           ½ кашичице цимета

           прстохват мускатног орашчића

           1 кашичица сирупа од јавора или меда

Припрема:

За припрему зелено-розе мача latte-а најпре умутите једну кашичицу мача праха у мало топле воде док не постане пенаст, па га помешајте са загрејаним млеком, прстохватом мускатног орашчића и мало сирупа од јавора и сипајте као зелени слој у провидну чашу.

У другом делу млека размутите прах од цвекле или питаје са циметом и преосталим заслађивачем, добро сједините док не постане кремасто розе и пажљиво сипајте преко зеленог слоја уз помоћ кашике како би се боје раздвојиле, а за крај украсите прстохватом цимета.

 

чај јапански рецепт рецепти
Извор:
24 sedam
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
