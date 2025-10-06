ЗАРАЂУЈЕ 850 ЕВРА ЗА 12 САТИ Све је почело сасвим случајно на једном слављу ДАНАС ИМА СВОЈ ТИМ И БРЕНД
Након што дефинишу основне детаље, Сандра Вир клијентима шаље понуду у којој је прецизно описано како ће она и њен тим бити укључени током догађаја.
Сандра Вир има више од 11 година искуства у чувању деце, али један наизглед обичан ангажман 2024. године заувек је променио њен посао, бренд и живот.
Унајмила ју је породица која је присуствовала венчању, са једноставним задатком — да пази на њихово четворо деце док се родитељи опуштају. Међутим, током вечери бројни гости су јој прилазили са истим питањем: „Да ли нудите чување деце на венчањима као посебну услугу?“
То је био тренутак када се родила нова идеја.
„Било ми је природно да одем са породицом и помогнем, али тада сам схватила да ту постоји огроман потенцијал,“ прича Сандра (33).
Тако је настала Wedding Nanny NYC — фирма која нуди специјализовано чување деце током венчања и других свечаности. Сандра је свој бренд ојачала знањем из области исхране и дечјег развоја, сертификатом из прве помоћи и искуством у раду са децом.
Више од обичне дадиље
Иако је искуство слично класичном чувању деце, Вир наглашава да су венчања посебна прича. Она трају сатима, а често се ради са децом коју не познаје. Зато увек недељу дана раније организује разговор са клијентима како би разјаснили све детаље и створили поверење.
„Морамо знати колико ће деце бити присутно, да ли су у сватбеној поворци или гости. Питам и о евентуалним алергијама, здравственим проблемима и навикама,“ објашњава она.
Шта највише брине родитеље
Родитељи се најчешће плаше да ће бебе заплакати током церемоније или да ће старија деца постати нервозна. „Посебно брину ако је реч о црквеном обреду,“ каже Вир.
Фотографисање је такође честа „кризна тачка“ – деца су често уморна или нерасположена за позирање.
Како све држи под контролом
Сандра је увек спремна: носи бојанке, играчке, понекад и таблет (ако родитељи дозволе).
„Ако дете заплаче, дам му бојице, играчку или га пустим да се мало истрчи. Важно је да се осећају опуштено,“ каже она.
Међутим, циљ није да деца буду изолована — напротив. „Родитељи желе да им деца буду део прославе, али без стреса. Ми се трудимо да им омогућимо баш то.“
Колико кошта мир на дан венчања
Вир не ради увек сама — има тим дадиља који јој помажу у зависности од броја деце. Све су обучене у црно и носе мајице са логом фирме.
Основни пакет кошта 1.000 долара (око 850 евра) и обухвата 12 сати рада, са могућношћу продужења. Ако је потребно више дадиља, свака се додатно плаћа 65 долара по сату.
Постоји и осмочасовни пакет за 650 долара, као и посебна понуда за локална венчања у вредности од 350 долара.
Поглед у будућност
Фирма је заснована у Вестчестеру, у држави Њујорк, али Сандра планира ширење. „Зову ме људи из Калифорније, Тексаса, чак и Чикага. Желели би да доведу наш бренд у свој град,“ каже она.
„Имали смо и упите за венчања на егзотичним дестинацијама. То би било невероватно.“
Нет.хр