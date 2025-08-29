ЧУВА ДЕЦУ БОЉЕ ОД БЕБИСИТЕРКЕ Златни ретривер дадиља се не одваја од бебе коју будно мотри ОВАЈ СНИМАК ЋЕ ВАС ОДУШЕВИТИ ДО СУЗА (ВИДЕО)
Златни ретривер по имену Винстон постао је права звезда интернета након што су његови власници поделили снимке на којима брижљиво чува тек рођену бебу.
Од самог почетка, Винстон се показао као прави анђео чувар. Чим малишан заплаче, он одмах скаче до колевке, упорно посматра родитеље и као да им поручује да реагују брже.
Његова енергија и пажња су невероватни. Док беба спава, он будно дежура, а чим се пробуди, одмах је уз њу.
Родитељи су признали да су очекивали да ће пас бити пријатељски настројен, али нису могли да верују колико је озбиљно прихватио своју нову улогу. Чак и током исцрпљујућих ноћних сати, Винстон остаје будан и неуморно пази да беба буде сигурна.
Његова оданост и посвећеност постали су хит на друштвеним мрежама, а многи коментаришу да би им баш такав „дадиља-пас“ био неопходан.
Зашто су баш златни ретривери посебни?
Златни ретривери су међу најприврженијим и најстрпљивијим псима на свету. Њихова љубав према деци је готово неисцрпна, лако се везују за чланове породице и поседују снажан заштитнички инстинкт. Зато није ни чудо што је баш Винстон показао како љубимац може постати прави чувар и сапутник најмлађих.
Љубимац који мења правила игре
Ова прича јасно показује да пас није само кућни љубимац, он може да постане пуноправни члан породице и непогрешиви савезник у одрастању детета.
(Pink.rs)