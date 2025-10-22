ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ЧЕТВРТАК, 23. ОКТОБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Близанцима стиже порука старе симпатије, Стрелци да буду опрезни са финансијама
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за четвртак, 23. октобар 2025. године.
♈ОВАН
Усмерите се на извршавање постојећих обавеза данас. Размишљате о новим пројектима, али оставите их за неку повољнију прилику. Вама блиска особа има много разумевања за ваше идеје, па покажите колико вам то значи. Избегавајте задимљене просторије.
♉БИК
Иако много тога волите да обавите самостално, сарадња са надређенима или пословним партнерима може да буде кључна у превазилажењу препрека. Обратите пажњу на неке породичне догађаје и обнављање веза које су на известан начин до сада биле запостављене.
♊БЛИЗАНЦИ
Избегните неспоразуме на послу данас тако што ћете јасно и прецизно изразити своје мисли и идеје, јер то је кључ успеха. Постоји могућност да добијете позив или поруку од неке старе симпатије, а на вама је да одлучите шта ћете с тим. Доброг сте здравља.
♋РАК
Не догађа вам се често да имате заостале обавезе, али данас је баш такав дан и бавићете се, углавном, пословима просталим од претходног дана. Ваш партнерски однос пролази кроз позитивне промене и скоро ништа не може да поремети ваше добро расположење.
♌ЛАВ
Прилично миран дан на послу је пред вама. Ствари иду својим током, једино обратите пажњу на финансије и суздржавајте се од непотребног трошења. Проводите лепо вече окружени породицом и пријатељима. Будите физички активни и умерени у јелу и пићу.
♍ДЕВИЦА
Данас би било добро да не доносите исхитрене одлуке, а поготово у вези са пословима о којима немате довољно информација. Немојте се залетати, јер нема потребе за тим. Нисте расположени за разматрање озбиљних питања са партнером. Добро се наспавајте.
♎︎ ВАГА
Обавезе вам се из дана у дан повећавају, али ви имате ретку способност да обављате неколико послова истовремено. Концентрација и енергија коју сте дали на послу, тражи од вас да се крајем дана опустите у друштву драге особе. Напетост ублажите брзом шетњом.
♏︎ ШКОРПИЈА
Уколико имате извесних професионалних недоумица, немојте се устручавати да потражите помоћ и савет од неког старијег и искуснијег колеге. За слободне представнике овог знака није проблем што нису у вези јер умеју да се посвете себи и својим потребама.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Овог четвртка очекујте додатни притисак на послу. Надређени могу да буду захтевнији, па се наоружајте великим стрпљењем. Будите опрезни са финансијама и избегавајте ризична улагања. Крајем дана очекује вас породично окупљање. Избегавајте масну храну.
♑ЈАРАЦ
Данас ће бити важно да своју пажњу усмерите на организацију и решавање проблема. Извесни финансијски проблеми могу да се превазиђу пажљивим планирањем. Уколико сте слободни, отворите се за нова емотивна искуства. Будите и даље физички активни.
♒ВОДОЛИЈА
Очекују вас бројни пословни изазови данас. Постоји могућност да дође до одређених тешкоћа у организационим питањима. Потрудите се да себи и драгој особи приуштите леп остатак дана тако што ћете заједно отићи на неко место за које вас везују лепе успомене.
♓РИБЕ
Било би пожељно да данас будете изузетно опрезни у комуникацији са колегама и надређенима. Нисте задовољни стањем својих финансија, па би било добро да убудуће припазите на непотребне трошкове. Остатак дана посветите блиској особи и драгим пријатељима.