(ФОТО) МЕЛАНИЈА ОКИТИЛА БЕЛУ КУЋУ ЗА "НОЋ ВЕШТИЦА" Наишла на критику преко друштвених мрежа, на стотине бундева на улазу
Меланија Трамп одабрала је декорацију за "Ноћ вештица" - извадила бундеве и друге јесење украсне детаље како би Бела кућа била окићена у духу овог празника.
Ближи се "Ноћ вештица", а Бела кућа ће и овог октобра изгледати спектакуларно. Меланија Трамп открила је овогодишњу декорацију Беле куће, отварајући прву празничну сезону од 2020. године.
Меланија Трамп одабрала је декорацију за "Ноћ вештица" - извадила бундеве и друге јесење украсне детаље како би Бела кућа била окићена у духу овог празника. Усред континуиране контроверзе око широких грађевинских пројеката Беле куће, Меланија се припремила за предстојећу прославу празника која ће бити одржана само неколико корака од срушеног Источног крила.
„Бела кућа се спрема за Ноћ вештица “, објавила је њена канцеларија на друштвеној мрежи Икс у уторак, 28. октобра, уз фотографију декорација које су у току.
За разлику од претходних година у Белој кући, Меланија која је била критикована због стилских одлука током првог мандата свог мужа изгледа да се определила за једноставнију декорацију за почетак ужурбане празничне сезоне. Задњи улаз и степенице украшени су бундевама, а шарено лишће се спушта између стубова Јужног портика.
Декорација више подсећа на генеричку јесењу тему него за "Ноћ вештица"; међутим, то би могла да буде намерна одлука како се не би уплашила деца која долазе на традиционалну забаву са америчким председником Доналдом Трампом и његовом супругом.
Меланија је током претходног мандата свог супруга бирала другачије декорације. Тако је 2019. одабрала вретенасто дрвеће и наранџасто осветљење које је допринело стварању атмосфере. Догађај "Ноћ вештица или скупљање посластица" уз социјалну дистанцу током пандемије коронавируса 2020. године такође је имао јесењи утисак, али са далеко већом разноликошћу украса него што се чини да ће то бити ове године.
The @whitehouse is getting ready for Halloween 🎃 pic.twitter.com/J7LAs6hqfl
— Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 28, 2025
Меланија није увек имала лак однос са празницима у Белој кући. Године 2020, аудио снимак прве даме је процурео на ЦНН, на ком се чуло како се жали да је одговорна и за естетику Трамповог председничког мандата, као и за контроверзнију политику свог супруга.
"Радим... из свег срца око божићних ствари, знаш, кога брига за божићне ствари и украсе?", рекла је Меланија на снимку, који је направљен 2018. године. "Али морам то да урадим, зар не?"
"У реду, а онда то урадим и кажем да радим на Божићу и планирам за Божић, а они рекоше: 'Ох, шта је са децом која су била раздвојена?' Дајте, паузирајте", наставила је уз сочну псовку.
Након четворогодишњег одмора од Беле куће, Меланијини пријатељи и чланови клуба Мар-а-Лаго рекли су за "Пеопле" у децембру 2024. да ће она наставити традиције Беле куће током другог мандата свог супруга.
"Меланија ће урадити оно што се од ње тражи као од прве даме, али под њеним условима, а то укључује и украшавање Беле куће за божићне празнике", рекао је извор са друштвених мрежа у Палм Бичу за часопис Пипл.
"Она ће сама поставити свој распоред, створити своја правила и пласирати свој укус."
Међутим, према недавно објављеном извештају, прва дама не преузима никакве заслуге за контроверзно уништавање источног крила Беле куће ради изградње председничке веома хваљене балске сале.
Иако се наводи да су нека од раних реновирања Беле куће председника - попут поплочавања ружичњака - урађена у сарадњи са његовом супругом, Волстрит журнал је ове недеље објавио да Меланија није сагласна са плановима за балску дворану. Истражујући како Доналд спроводи контроверзно рушење историјске зграде вртоглавом брзином, публикација је навела да је Меланија "приватно изразила забринутост због рушења Источног крила и рекла сарадницима да то није њен пројекат, према речима званичника администрације".