(ВИДЕО) ДОМАЋИ ПУТЕР ОСВАЈА МРЕЖЕ Готов за 10 минута, а потребна само једна намирница

ДОМАЋИ ПУТЕР Готов за 10 минута, а потребна само једна намирница
Све више људи на ТикТоку открива колико је једноставно направити сопствени путер код куће – и тврде да је много укуснији, свежији и кремастији од оног из продавнице.
Домаћи путер не захтева посебне састојке нити компликовану опрему, а као бонус добијате и укусну млаћеницу коју можете искористити за палачинке, пецива или колаче.
Ако желите да испробате овај вирусни трик и направите свој путер од само једне намирнице, следите ове једноставне кораке.
Како направити домаћи путер?
Биће вам потребно само слатко павлака за шлаг – улијте је у посуду или чинију самосталног миксера. Мешајте најпре на малој брзини, затим постепено повећајте на средњу како би се павлака згуснула и мање прскала. Приметићете да ће се павлака у једном тренутку претворити у шлаг. Да бисте добили путер, потребно је да наставите са мућењем све док се смеша не раздвоји на млаћеницу и масне грудвице.
Важно је наставити мућење све док путер не добије праву конзистенцију, што ће трајати од 5 до 15 минута, у зависности од температуре павлаке и снаге вашег миксера. У једном тренутку смеша ће се раздвојити на течност и зрнасту масу – течност је млаћеница, а зрнаста маса је путер.
Путер потом исперите хладном водом и мало га промешајте док је још у цедилу. Испирањем ћете уклонити сав вишак млаћенице, што је важно како се путер не би брзо покварио. Затим га рукама истисните и ставите у фрижидер на 5 до 10 минута да се стегне.
Процедите преостали путер из млаћенице и млаћеницу сипајте у посуду или стаклену теглу. Она се у фрижидеру може чувати до недељу дана и користити за разна јела – на пример за америчке палачинке са млаћеницом.
У путер можете додати две кашичице соли ако желите слани путер и чувати га у херметички затвореној посуди или умотаног у пластичну фолију. Путер се може чувати од једног до три месеца у фрижидеру, или до годину дана у замрзивачу.