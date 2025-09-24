(ВИДЕО/ФОТО) Легенда каже: НАЈВЕЋЕ ПРИРОДНО ЈЕЗЕРО У СРБИЈИ НАСТАЛО ЈЕ ОД СУЗА ПАСТИРА Шетња кроз сецесију, заборављени павиљони, тајна водоторња ОТКРИЈТЕ ПАЛИЋ
На само осам километара од Суботице простире се Палићко језеро – највеће природно језеро у Србији.
Место где се укрштају легенда и историја, где сецесијске грађевине сведоче о давном сјају Аустро-Угарске, а природа и данас привлачи туристе из целе земље.
Легенда о настанку језера
Народна прича каже да је Палићко језеро настало од суза пастира Павла који је оплакивао изгубљено стадо. Из његових суза настала је велика водена површина, па је и име Палић везано за ту легенду. Наука, наравно, тврди другачије – да језеро потиче још из времена Панонског мора – али народ и даље воли да верује у причу о пастиру и сузама које су постале вода.
Сецесијска бајка на обали
У 19. веку Палић је постао монденско летовалиште Аустро-Угарске. Тада настају велелепне грађевине у сецесијском стилу: Водоторањ, Женски и Мушки штранд, Музпавиљон, Летња позорница. Свака од њих има јединствен изглед и даје Палићу посебну елеганцију. Некада су овде летовали богати Суботичани, аристократе и гости из целе Монархије, а шетња кроз Палић и данас подсећа на то време.
Природа и птице Палића
Палић није само архитектура и историја – он је и природни бисер. Део је Парк природе Палић, важно орнитолошко станиште. Овде се заустављају птице селице, међу којима су чапље, дивље патке и лабудови. Језеро и његов парк су идеални за шетње, вожњу бицикла и мирне излете у природи.
Туризам данас
Данас Палићко језеро привлачи туристе током целе године. Осим шетње и уживања у природи, посетиоци могу обићи и Палићки зоолошки врт, вински пут, бројне ресторане и винске подруме. Ту је и познати Фестивал европског филма на Палићу, који свако лето окупља филмске уметнике из целог континента.