(ФОТО) ЗОО ВРТ НА ПАЛИЋУ ИМА НОВЕ СТАНОВНИКЕ- ВИДРУ И КАПИБАРУ Постале су нове звезде, а ево зашто су посебно занимљиве деци
Ко би рекао да највећи глодар на свету и најмања видра могу постати праве звезде?
Управо то се десило у Зоо врту Палић, где су се посетиоци заљубили у две нове становнице: капибару и азијску патуљасту видру.
Капибара, позната и као водено прасе, већ је од првог дана постала љубимица врта. Њена мирна нарав и дружељубивост учиниле су је посебном, а додатно изненађење је пријатељство које је склопила са тапиром Иштваном. Посетиоци сада радо траже управо њих двоје, јер где је Иштван, ту је и она.
„Видра је стидљивија и бира тренутке када ће да се покаже, док капибару посетиоци лако уоче. Њено дружење са Иштваном сваког дана изнова изненади људе“, прича Јелена Тољагић из Зоо врта Палић.
Капибара достиже и до 45 килограма, а по величини подсећа на пса средње расе. Обожава воду и често је могуће видети како ужива у купању. У врту има пространу волијеру пуну природног растиња јер је искључиво биљојед.
С друге стране, азијска патуљаста видра уноси живост и разиграност. Ситна и брза, она је прави мајстор подводног света. Њена исхрана је потпуно другачија од капибарине. Видра једе рибу, пилетину и месо, а њен испуст је посебно уређен и опремљен модерним системом за филтрацију воде.
„Видре су интелигентне и разигране, али захтевају стрпљење јер знају да буду повучене. Деци су посебно занимљиве и кроз њих уче колико је важно чувати природу“, објашњава ветеринар Марко Лазић.
Нови становници стигли су у време када Зоо врт Палић добија и ново рухо. Посетиоце дочекује бујно зеленило, уређено цвеће и модерна инфраструктура, што боравак чини још пријатнијим.
Они који ових дана прошетају вртом одлазе са утиском да су упознали два потпуно различита света – мирну капибару и живахну видру и да је управо у тој различитости скривена чаролија природе.