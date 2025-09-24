ДАНАС ИМ СЕ МЕЊА ЖИВОТ ИЗ КОРЕНА Шест знакова у кинеском хороскопу добија НОВАЦ и ЉУБАВ, 24. септембра влада енергија Ватреног Мајмуна
Према кинеском хороскопу, одређени дани носе посебну енергију, а 24. септембар 2025. један је од њих.
Тог дана влада енергија Ватреног Мајмуна, у години Дрвене Змије и месецу Петла. Оваква комбинација ствара простор за завршетак старих циклуса и отварање нових путева. За шест знакова кинеског Зодијака, овај дан доноси олакшање, јасноћу и прилику да закораче у живот који су дуго чекали, пише YourTango.
Ако сте рођени у једном од ових знакова, 24. септембар доноси вам прилику да доживите промену и привучете срећу у љубави, послу и финансијама!
Мајмун
Овај дан је у вашем знаку, а елемент ватре чини вас привлачним и пуним енергије. Ситуација која се предуго развлачила коначно се затвара – може бити реч о финансијама, договору или емотивном односу. Оног тренутка када се то реши, пред вама се отвара нови пут. Новац, понуда или одлука друге особе долазе баш када су вам најпотребнији. Сада можете да идете напред без осврта.
Петао
Пошто влада ваш месец, бићете у центру пажње. Људи око вас препознају ваш труд и улогу, било на послу, у друштву или у заједници. Оно што вас је мучило у вези са сопственим доприносом нестаје – добијате потврду да сте важни. Срећа долази кроз видљивост и признање, а са њом и прилике које су вам раније изгледале недостижно. Сазнајте и шта по кинеском хороскопу значи последњи број године вашег рођења.
Змија
Овај дан је посебно повезан са вама јер носи енергију године Дрвене Змије. Биће лакше да пустите оно што вас је оптерећивало – финансијску бригу, очекивање у вези или терет из прошлости. Када то отпустите, отвара се простор за дарове. Можете добити помоћ, вест о новцу или прилику која стиже баш у правом тренутку. Ваша снага је у томе да знате када да пустите, а срећа награђује управо то.
Пас
За вас, енергија Ватреног Мајмуна доноси одлуку која разрешава дуг период чекања. Можда се односи на новац, становање или љубавнее односе. Чак и ако исход није онакав какав сте замишљали, он ослобађа пут пред вама. Са олакшањем долазе и нове прилике. Стабилност и емотивни мир враћају вам баланс. Удахните – сада је ваш тренутак. Сазнајте и који то хороскопски знакови привлаче праву љубав, чак и када је не траже.
Тигар
Ваш знак се активира 24. септембром 2025. године, па је важно да обратите пажњу на сусрете и поруке које вам долазе. Неочекивани разговор или позив могу отворити сасвим нову перспективу. Срећа долази када верујете свом осећају и кажете „да“ ономе што вас покреће. Оно што је изгледало затворено, сада се отвара.
Коза
Месец Петла у складу је са вашим знаком, а Ватрени Мајмун уноси промену која вам доноси олакшање. Неки терет – емотиван, финансијски или енергетски – коначно се завршава. На његово место долази прилика која вас подржава и ослобађа неког дуга, а можда и доноси богатство. Неко показује великодушност, стиже решење за дуг или сами схватате да више не морате да трошите енергију на оно што не даје ништа заузврат. Сада можете да градите мир и обиље.