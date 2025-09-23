few clouds
26°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЕЛИКИ НОВЧАНИ ХОРОСКОП ЗА ОКТОБАР Овим знаковима стижу паре, једни треба да улажу, дргуи да ШТЕДЕ ЗА ЦРНЕ ДАНЕ

23.09.2025. 09:55 10:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Октобар 2025. доноси занимљиве астролошке утицаје на ваше финансије, уз Јупитер у Близанцима који отвара нове могућности, али и Венеру која упозорава на потенцијалне трошкове.

Према астролозима, неки знакови, попут Лава и Стрелца, могу очекивати новчани процват, док Девице и Јарци треба да буду опрезни. Ево шта звезде поручују за сваки знак:

♈︎ ОВАН

Енергија вам је на врхунцу, па је ово идеалан тренутак за преговоре о бољим условима на послу или инвестицијама. Могућ је изненадни прилив, али будите брзи у одлукама.

1
Фото: freepik.com

♉︎ БИК

Фокусирајте се на стабилност. Крајем месеца стижу прилике за сигурна улагања. Избегавајте давање позајмица да бисте сачували свој буџет.

♊︎ БЛИЗАНЦИ

Ваша креативност доноси нове начине за зараду. Пословна путовања могу бити профитабилна, али пазите на непромишљене куповине у другој половини октобра.

♋︎ РАК

Ваш оптимизам привлачи успех. Венера вас штити од губитака, па се фокусирајте на завршетак старих пројеката – новац стиже постепено.

1
Фото: freepik.com

♌︎ ЛАВ

Октобар је ваш месец за финансијски успон! Очекујте неочекиване добитке и пословне успехе. Планирајте буџет мудро да бисте максимално искористили овај период.

1
Фото: freepik.com

♍︎ ДЕВИЦА

Будите опрезни – могућа је финансијска нестабилност. Штедња и пажљив приступ доносе дугорочну сигурност. Избегавајте ризична улагања.

♎︎ ВАГА

Равнотежа између посла и одмора је кључна. Напредак на послу може донети већу зараду, али пазите на финансијске договоре са другима.

♏︎ ШКОРПИЈА

Ваша интуиција је ваш водич. Крајем октобра, пун месец доноси преокрет – искористите га да се ослободите старих финансијских терета.

1
Фото: freepik.com

♐︎ СТРЕЛАЦ

Срећа је на вашој страни! Очекујте изненадне приходе и успех у инвестицијама. Будите храбри, али не занемарите мање обавезе.

♑︎ ЈАРАЦ

Улагање у каријеру и имиџ доноси резултате. Преиспитајте своје циљеве и избегавајте велике ризике – стабилност стиже крајем месеца.

♒︎ ВОДОЛИЈА

Иновације у послу воде ка брзом напретку. Неочекивани приливи су могући, па комбинујте интуицију са рационалним одлукама.

♓︎ РИБЕ

Сатурн вас подсећа да будете дисциплиновани са новцем. Планирајте пажљиво и избегавајте претерану великодушност да бисте ојачали своје финансије.

ПРОЧИТАЈТЕ И: Ова 3 знака ће до краја октобра постати милионери! БАБА ВАНГИНО ПРОРОЧАНСТВО ОБИШЛО БАЛКАН: Космичке енергије ће се поравнати у њихову корист!

Астро хороскоп хороскопски знаци месечни хороскоп октобар
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАПЕТA НЕДЕЉA ПРЕД ЊИМА! Марс у Шкорпији доноси сукобе и изазове, а ОВАЈ знак ће то осетити највише
da

НАПЕТA НЕДЕЉA ПРЕД ЊИМА! Марс у Шкорпији доноси сукобе и изазове, а ОВАЈ знак ће то осетити највише

22.09.2025. 18:41 18:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВАЦ СТИЖЕ САДА У СЕПТЕМБРУ, АЛИ И ПРЕОКРЕТ! Ових пет знакова нека очекују НЕОЧЕКИВАНЕ награде и успех
да

НОВАЦ СТИЖЕ САДА У СЕПТЕМБРУ, АЛИ И ПРЕОКРЕТ! Ових пет знакова нека очекују НЕОЧЕКИВАНЕ награде и успех

22.09.2025. 16:33 16:41
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Девице БЛИСТАЈУ у љубави, Ракови имају ПОДРШКУ ПЛАНЕТА, а ево који знак ОСТВАРУЈЕ СВЕ СВОЈЕ ЖЕЉЕ

НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Девице БЛИСТАЈУ у љубави, Ракови имају ПОДРШКУ ПЛАНЕТА, а ево који знак ОСТВАРУЈЕ СВЕ СВОЈЕ ЖЕЉЕ

21.09.2025. 13:10 13:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Нека се спреме ова 4 хороскопска знака! ВЕЛИКИ МЕСЕЧНИ ХОРОСКОП ЗА ОКТОБАР Ево КО ЋЕ ПУТОВАТИ, А КО ШАРМИРАТИ; једнима се смеше путовања, а другима топло огњиште!

БИЋЕ ПАРА И НОВИХ ШАНСИ

хороскоп

Нека се спреме ова 4 хороскопска знака! ВЕЛИКИ МЕСЕЧНИ ХОРОСКОП ЗА ОКТОБАР Ево КО ЋЕ ПУТОВАТИ, А КО ШАРМИРАТИ; једнима се смеше путовања, а другима топло огњиште!

Астролози наводе: октобар ће бити одличан месец за чак 4 хороскопска знака.
18.09.2025. 21:31 21:39
Више о теми
ЕВО КОМЕ ЋЕ СТИЋИ САЊАНА ЉУБАВ! Помрачење Сунца 21. септембра највише ће обрадовати 3 хороскопска знака
а

ЕВО КОМЕ ЋЕ СТИЋИ САЊАНА ЉУБАВ! Помрачење Сунца 21. септембра највише ће обрадовати 3 хороскопска знака

Волим
0
Коментар
0
Сачувај