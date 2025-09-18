ЕВО КОМЕ ЋЕ СТИЋИ САЊАНА ЉУБАВ! Помрачење Сунца 21. септембра највише ће обрадовати 3 хороскопска знака
Јесте ли спремни за делимично помрачење Сунца у Девици, које нас очекује 21. септембра, дан пре јесење равнодневице?
Хороскоп каже да ово небеско дешавање доноси снажну и помало тешку енергију, о којој последњих недеља бруји цео астролошки свет.
Док Сунце прелази у Вагу, а Марс улази у Шкорпију, отвара се простор за романтичне варнице које ће на посебан начин обележити ову сезону.
Астролози наглашавају да ће управо Бик, Рак и Рибе бити међу онима који ће највише осетити ове промене – било да је реч о љубавном животу, емотивном преображају или изненадним сусретима. Ако имате важне планете у овим знацима, припремите се за талас енергије који вас подсећа да љубав уме да пронађе пут баш онда када је најмање очекујете. Судбина вам шаље поруке, немојте да их пропустите.
Бик
Бикови, познати сте по својој постојаности, нежности и хедонизму. Управо због тога овај период као да је кројен за вас. Сада јасније него икад знате шта желите од љубави и партнерства. Стандарди које постављате нису више само пука жеља – спремни сте да их живите. Да бисте то постигли, биће потребно да закорачите изван своје зоне комфора.
Отворите се за нова познанства, освежите свој профил на апликацијама за упознавање или једноставно дозволите себи да будете виђени. Помрачење вам даје прилику да препознате тачно какву особу желите крај себе и да са самопоуздањем кренете ка тој слици љубави.
Рак
Драги Ракови, ви сте знак који безрезервно дарује љубав, али сада долази време да научите и да је тражите заузврат. Кључ лежи у искреној комуникацији. Небо вам отвара могућност да јасно изразите своја осећања и потребе, а управо то може да пробуди нову искру са особом која вам се допада.
Престајте да стављате друге испред себе и да гасите сопствено светло зарад мира у вези. Аутентичност је оно што вас сада чини привлачним. Разговори које будете водили у овом периоду могу изнедрити дубоку повезаност и створити осећај мира и припадности – баш оно за чим ваше срце одувек тежи.
Рибе
Рибе су вечити сањари, оне које и најобичнији тренутак претварају у бајку. Овог пута, ваша романтика добија посебно место под светлом помрачења. Сетите се старих осећања, дозволите себи да се подсетите на тренутке који су некада будили лептириће – баш ту лежи прилика да обновите пламен љубави.
Било да шетате стазама успомена са неким посебним или се поново откривате у постојећој вези, ово је тренутак да оживите срце. Помрачење 21. септембра позива вас да се поново заљубите – било у партнера, у нови сусрет или у саму магију љубави. Понекад је довољно мало пажње и нежности да оно што имате постане вечно.