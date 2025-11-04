АКО ИМАТЕ ДИМЊАК, ОВИ ТРИКОВИ СУ СПАС! Ставите ових пар ствари у пећ и гледајте како се ОЏАК САМ ЧИСТИ
Власници кућа који се греју на пећ знају колико је важно на време припремити дрва за грејање, али мало ко обраћа пажњу на чишћење димњака.
Међутим, занемаривање ове обавезе може довести до накупљања чађи и кондензата, што временом изазива корозију металних делова, појаву пукотина, па чак и оштећење цигли.
Управо због тога, правилно одржавање димњака није само питање естетике, већ и сигурности дома.
Срећом, постоје проверени народни трикови који олакшавају чишћење димњака и штеде време. Од коре кромпира, преко соли до сувих комада брезе – свака од ових метода има своје предности, али и ограничења. А разумевање када и како применити ове трикове кључ је да ваша пећ ради ефикасно и безбедно током целе сезоне грејања.
Када је време за чишћење димњака?
Најпре обратите пажњу на пећ и проверите да ли се појављује неки од следећих симптома:
Пламен гори слабо, дим скоро не излази кроз димњак, појављују се црни димни облаци;
Када се отвори врата пећи, дим улази у собу;
Чађ се лепи на унутрашњим зидовима пећи, камина или котла;
Током сагоревања дрва чује се крцкање или зујање.
Сви ови знакови указују да је време да се посветите чишћењу. А ако тражите најбољи начин, људи са села препоручују различите методе које и сами користе.
Кора од кромпира
Димњак можете очистити помоћу скроба, тако што ћете једноставно бацити кромпирову кору у пећ. Наиме, када кора гори, скроб из коре се диже према горе и може се увући у чађ, која потом сама пада са зидова димњака.
У релативно чистом димњаку довољно је неколико шака кора, док за веома запушен димњак може бити потребно неколико кантица.
Со
Обични конзерванс који свака домаћица има у кухињи. Како со не помаже против залепљене чађи, јер не чисти саму чађ, оно што можете урадити јесте да посолити влажно дрво пре паљења. Со брзо упија влагу, па гране и дрва горе потпуно, стварајући што мање чађи. Дакле, со је метод превенције чађи, а не њеног уклањања.
Сува бреза
Ако не желите да користите кромпир, а со није довољна, саветује се да у пећ убаците неколико сувих комада брезе – који морају бити чувани најмање три године у сувој и добро проветреној просторији. Бреза гори дуго и снажно, помажући да се чађ очисти ватром и димом, али ово је погодно само за релативно чисте димњаке. Ако је димњак прекривен вишегодишњом чађи, дрва могу изазвати пожар у кући.
Шта избегавати
Посебно треба напоменути метод чишћења димњака пластичним флашама.
Иако је популаран, прилично је опасан – пластика при сагоревању ослобађа отровне супстанце. Поред тога, брзо сагоревање може нагло повећати температуру у димњаку, што може изазвати паљење чађи.
Важно је разумети да је ова метода неприкладна јер сагоревање пластике ствара чађ, а не уклања је.