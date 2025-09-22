НАПЕТA НЕДЕЉA ПРЕД ЊИМА! Марс у Шкорпији доноси сукобе и изазове, а ОВАЈ знак ће то осетити највише
Марс ушао у знак Шкорпије данас, 22. септембра, што доноси енергију која је истовремено моћна и, за неке, помало изазовна.
Марс је планета акције, борбе и страсти, а Шкорпија је знак дубине, контроле и трансформације. Када се ове две енергије споје током Марса у Шкорпији, на површину излазе скривене емоције, жеља за истином и потреба за потпуном искреношћу.
Овај транзит траје неколико недеља и обележавају га снажна воља, одлучност и спремност да се иде до краја , без компромиса. Међутим, може донети и конфликте, љубомору, осећај контроле и унутрашње борбе. Неки знакови ће овај период доживети као прилику за личну трансформацију, једном ће Марс у Шкорпији бити посебно наклоњен, док ће другима бити изузетно напоран.
Знак којем овај транзит неће најбоље "пасти" је Бик, који је насупрот знаку Шкорпије и могао би да се суочи с више изазова наредних недеља.
Како ће Марс у Шкорпији нервирати Бика?
За Бика, Марс у Шкорпији је посебно напоран јер се овај знак налази тачно наспрам њиховог у зодијачком систему. То значи да ће многи Бикови осећати појачану напетост у односима, како љубавним, тако и пословним.
Може доћи до несугласица, сукоба воља и борбе за контролу.
Партнерски односи биће на тесту, а ако постоје нерешене тензије, сада ће избити на површину за Бикове и донети им много главобоља.
Бикови воле стабилност, а Марс у Шкорпији им може донети осећај несигурности и притиска да нешто мењају када су у питању посао и финансије, можда да почну да штеде или да размисле о новом послу.
Бикови се могу осећати и исцрпљено, напето или нервозно јер ће им други људи "дирати у мир" који им је неопходан.
Уместо да улазе у сукобе и тврдоглаво бране свој став, Бикови би требало да уче од својих пријатеља Вага и да се потруде да пронађу равнотежу. Искрена комуникација и спремност на компромис биће кључни. Ако прихвате промене и не покушају да задрже апсолутну контролу, овај период може донети раст и јачање веза.