Имају 1 велику ману!
Стижу им велики новци и успех СУНЦЕ ИМ ПОМАЖЕ У СВЕМУ Рођене НА ОВАЈ ДАН лако је препознати и у гомили; цене себе и не плаше се изазова! САДА СЕ ЗА ЊИХ СВЕ МЕЊА
Бројеви који се налазе у нечијем датуму рођења, могу да се тумаче на више начина, и тако је већ вековима.
Нумерологија је одувек привлачила велику пажњу, иако је за једне то обична глупост, а за друге права истина. Верује се да људима који су рођени 1, 10, 19. или 28. дана у месецу, Сунце помаже у свему.
Изузетно су друштвени и знатижељни, а увек их је лако издвојити у гомили. Из њих извире нека врста унутрашње снаге.
Као деца показују прве знаке радозналости и углавном постављају питања на која родитељи понекад и не могу да пронађу одговор. Имају сјајан смисао за хумор и моћну позитивну енергију.
Имају развијено самопоуздање, цене себе и не плаше се изазова.
Највише уживају у обављању тешких и неистражених задатака. Тада се осећају као прави хероји!
У послу могу да буду изузетно успешни јер имају изванредне идеје и примењују их са пуно задовољства. Не плаше се да истакну своје способности и моћи, а у послу увек остварују оно што су замислили, без обзира на тешкоће.
Ипак, они имају једну велику ману која им може задавати невоље на путу животног развоја.
Одрасли људи рођени 1,10,19. или 28. дана у месецу могу да буду велики егоисти. Тешко им је да прихвате и признају своје грешке и често сматрају да су само они у праву. У љубави су предани, али заиста поштују себе и не спуштају критеријуме. Уколико покушате да их увредите, према вама ће показати хладну равнодушност.
Ове особе су изузетно снажне, и на пољу каријере су углавном на водећим позицијама. Када се ослободе ега, много лакше ће ићи кроз живот, пише Крстарица.