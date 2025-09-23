(ФОТО, ВИДЕО) ЉУБАВНИ ТРОУГАО, КРИМИНАЛ И БИЗНИС У ДОМУ ЗА СТАРЕ! Ово је радња нове серије “Михољско лето”, а ОВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ГЛУМИЦА СЕ кроз њу ВРАЋА НА МАЛЕ ЕКРАНЕ
Нова домаћа серија „Михољско лето” која кроз 12 епизода говори о радостима трећег доба и прати јунаке Дома за старије “Феникс” премијерно стиже на први програм Радио-телевизије Србије, 4. октобра, где ће се емитовати викендом у 20 часова.
Серија је вечерас премијерно приказана пред медијским екипама али и ауторима и глумцима овог остварења у београдској мтс Дворани. Црвеним тепихом прошетали су редитељ Дејан Караклајић, али и неки од главних глумаца: Светозар Цветковић, Борис Пинговић, Немања Оливерић, као и Цвијета Месић, која се после дуже паузе враћа на мале екране главном улогом.
Светозар Цветковић, који игра Генерала, власника старачког дома, је за “Дневник” рекао да је његов јунак у једном тренутку покушао да створи бајку за себе и друге, а то је управо дом за старије.
Када су ме звали редитељи и продуценти ове серије да учествујем у снимању и када сам прочитао ја сам мислио да је то добро написана улога, али да то ипак не припада мени. Али вечерас када сам погледао прву епизоду прво што сам помислио је да је то реално. И да то реално припада и мени и људима мојих година и свима онима који не виде више могућност да нешто привређују у животу и да на неки начин треба да се смире. Ја се трудим да се не сморим и ова улога вероватно то доказује без обзира на то што је имагинарна и тога што се бави стварањем једне бајке која је у нашим стварним животима немогућа - истакао је за наш портал познати глумац.
У фокусу радње серије биће догодовштине станара овог старачког дома, медицинског особља, као и оних који га посећују.
Како сазнајемо, сви старији јунаци ове драме са елементима комедије, упркос својим позним годинама, демантоваће стереотип о њима као људима без будућности. Својим понашањем, начином комуникације, односом према стварности и својим ближњима, они заправо креирају свој свет, који је изненађујуће забаван.
Упркос својим годинама, домци ће из епизоде у епизоду пролазити кроз различите ситуације као што су борба за власт, романтични љубавни троуглови, криминал, развој нових изума и бизниса. Осим старијих, у серији ће се наћи и бројни млађи јунаци.
Генерал, Лелица, Роса, Ева, Тесла, Пилот, Гвозден само су неки од питомаца овог дома за старије. Њих, али и друге јунаке, у серији ће, између осталих, дочарати: Светозар Цветковић, Аница Добра, Гордана Гаџић, Цвијета Месић, Славко Штимац, Тихомир Станић, Младен Нелевић, Немања Оливерић, Милица Трифуновић, Јован Белобрковић, Јелена Ступљанин, Маја Манџука, Милош Самолов, Бојан Димитријевић, Борис Пинговић и други.
Креатор и главни писац серије је Иван М. Лалић, а на сценарију су радиле и Јелена Илић и Јелена Вуксановић. Редитељ је Иван Стефановић, други редитељ и извршни продуцент је Дејан Караклајић.
