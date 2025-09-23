light rain
БИБЛИЈСКИ РЕЦЕПТ СТАР ВИШЕ ОД 2.500 ГОДИНА Направите Језекијев хлеб, најстарији на свету! ИСТОВРЕМЕНО ХРАНИ ТЕЛО И ДУШУ

23.09.2025. 20:15
Пише:
Дневник
Извор:
Лепоте Србије/Ало.рс
хлеб
Фото: freepik ilustarcija

У Старом завету, у Књизи пророка Језекиља, записана је једна од најстаријих познатих рецептура за хлеб.

У поглављу 4, стиху 9 стоји: „Узми пшеницу и јечам, пасуљ и сочиво, просо и раж, па их стави у једну посуду и од њих себи испеци хлеб.“ Овај библијски стих постао је основа за тзв. Језекиљев хлеб – вековни симбол хране која истовремено храни тело и душу.
Библијска рецептура која спаја веру и снагу

Према овом стиху, основне намирнице су:

пшеница,
јечам,
раж,
просо,
сочиво,
пасуљ.

у античко време ова зрна су се једноставно млела, мешала и пекла на огњишту. Данас се рецептура прилагодила савременим методама, али су основне намирнице остале исте.

Како се прави Језекиљев хлеб у савремено време

Данас се Језекиљев хлеб припрема на следећи начин:

Ницање зрна – пшеница, јечам, раж и просо се потапају у воду и остављају да проклијају 1–2 дана. Клијање повећава нутритивну вредност и олакшава варење.
Млевење и мешање – проклијала зрна заједно са скуваним сочивом и пасуљем мељу се или блендирају док се не добије густа смеса.
Додавање воде и соли – по укусу се додаје вода и мало соли, без квасца и адитива.
Печење – тесто се обликује у векне и пече у рерни на око 180–200 °Ц док не порумени и не добије чврсту корицу.
Резултат је хлеб тамније боје, чврст, са пуним укусом, богат влакнима и протеинима. Једе се свеж, али и тостиран уз поврће, супе или као замена за бели хлеб.

Својства и лековитост

Језекиљев хлеб се разликује од класичног по томе што садржи свих шест састојака из библијског стиха. Његове предности су:

побољшава варење,
има нижи гликемијски индекс,
комбинује житарице и махунарке, па даје комплетне протеине,
богат је витаминима и минералима,
погодан је за вегетаријанце и вегане.
Од библијског времена до данашњих трпеза

Иако потиче из старозаветних времена, Језекиљев хлеб данас је веома популаран широм света. Он није само храна, већ и симбол духовности и повратка природним вредностима. На тај начин, једноставан стих из Библије постао је рецепт који траје хиљадама година, преноси Лепоте Србије.
 

Извор:
Лепоте Србије/Ало.рс
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
