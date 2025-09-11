ЗАБОРАВИТЕ НА БЕЛИ ХЛЕБ Овај је од црвеног сочива, а мекан, здрав и – без глутена
Навикли смо да од црвеног сочива кувамо супу или чорбу, али да ли сте знали да од њега може да настане и хлеб? И то не било какав. Мекан, мирисан, здрав и потпуно другачији од свега што сте до сада пекли код куће.
Ово је рецепт који комбинује црвено сочиво са једноставним састојцима и даје резултат због ког ћете сигурно добити похвале за сто.
Састојци:
- 2 шоље црвеног сочива
- 1 шоља киселог млека
- 3 јаја
- 1/2 шоље маслиновог уља
- 2 кашике сира
- 10 г прашка за пециво
- прстохват соли.
За мазање:
- 2 кашике маслиновог уља
- 2-3 чена белог лука.
За посипање:
- 3 кашике мешаног семена
- мало свежег першуна.
Како се прави
Прво, црвено сочиво прелијте врућом водом и оставите га да преноћи. Сутрадан га процедите и убаците у блендер заједно са свим осталим састојцима. Пасирајте док не добијете глатку, хомогену смесу.
Смесу сипајте у калуп за печење (пречник око 28 цм) обложен папиром за печење. По врху поспите семе и мало сира.
Пеците на 180 степени 20-25 минута.
Док је још врућ, премажите га мешавином маслиновог уља, белог лука и першуна. Сачекајте да се прохлади – тек тада га сеците.
Црвено сочиво за хлеб – зашто?
Осим што изгледа фантастично, хлеб од црвеног сочива је права мала нутритивна бомба. Богат је протеинима, gluten-free је, а уз то је и заситан – значи, идеалан ако желите здравију варијанту хлеба, а да притом не жртвујете укус.
Једном кад га пробате, тешко ћете се вратити на обичан бели хлеб.