ЗАБОРАВИТЕ НА БЕЛИ ХЛЕБ Овај је од црвеног сочива, а мекан, здрав и – без глутена

11.09.2025. 18:47 18:54
Пише:
Дневник
Извор:
Она
hleb
Фото: Pixabay

Навикли смо да од црвеног сочива кувамо супу или чорбу, али да ли сте знали да од њега може да настане и хлеб? И то не било какав. Мекан, мирисан, здрав и потпуно другачији од свега што сте до сада пекли код куће.

Ово је рецепт који комбинује црвено сочиво са једноставним састојцима и даје резултат због ког ћете сигурно добити похвале за сто.

Састојци:

  • 2 шоље црвеног сочива
  • 1 шоља киселог млека
  • 3 јаја
  • 1/2 шоље маслиновог уља
  • 2 кашике сира
  • 10 г прашка за пециво
  • прстохват соли.

За мазање:

  • 2 кашике маслиновог уља
  • 2-3 чена белог лука.

За посипање:

  • 3 кашике мешаног семена
  • мало свежег першуна.

Како се прави

Прво, црвено сочиво прелијте врућом водом и оставите га да преноћи. Сутрадан га процедите и убаците у блендер заједно са свим осталим састојцима. Пасирајте док не добијете глатку, хомогену смесу.

Смесу сипајте у калуп за печење (пречник око 28 цм) обложен папиром за печење. По врху поспите семе и мало сира.

Пеците на 180 степени 20-25 минута.

 

 

Док је још врућ, премажите га мешавином маслиновог уља, белог лука и першуна. Сачекајте да се прохлади – тек тада га сеците.

Црвено сочиво за хлеб – зашто?

Осим што изгледа фантастично, хлеб од црвеног сочива је права мала нутритивна бомба. Богат је протеинима, gluten-free је, а уз то је и заситан – значи, идеалан ако желите здравију варијанту хлеба, а да притом не жртвујете укус.

Једном кад га пробате, тешко ћете се вратити на обичан бели хлеб.

сочиво хлеб глутен
