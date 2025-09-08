СВИ ТРЕБА ДА ЈЕДУ ХЛЕБ ОД ОВОГ БРАШНА Смањује холестерол и килограме врло једноставно
Србија је друга земља у свету по конзумацији хлеба, одмах после Турске, с 52,5 килограма хлеба, док укупан унос укључујући пецива износи приближно 64,5 килограма по особи.
Навикли смо да уз сваки оброк поједемо две, три или више кришки хлеба, а избор многих за доручак, нажалост, су пецива и буреци из пекаре.
Уколико не можете да се одрекнете хлеба, треба знати да постоји врста која се сматра најздравијом и која вам чак може помоћи да смршате и регулишете ниво холестерола.
Хлеб се налази на трпези готово сваког домаћинства, али ретко ко бира паметно. Стручњаци Шпанске непрофитне организације за исхрану открили су да ражени хлеб може постати ваш савезник у губитку килограма и заштити срца.
Зашто је ражени хлеб звезда дијете
Ражени хлеб садржи само 3,3 грама масти на 100 грама производа, што га чини идеалним за смањење калоријског уноса. Влакна у ражи продужавају осећај ситости, побољшавају варење и помажу у снижавању лошег холестерола, чувајући срчане артерије.
Нутритивни састав који оснажује
Осим влакана, ражени хлеб је богат фосфором за јаке кости и зубе, те минералима попут гвожђа, калцијума, селена и натријума. Здраве масне киселине из ражи подржавају имуни систем и убрзавају метаболизам, што посебно користе вегетаријанци и вегани.
Ферментација као тајна дугог здравља
Истраживање Универзитета источне Финске показало је да ражени квасац и бактерије млечне киселине током ферментације појачавају количину корисних влакана и биоактивних материја. Настају аминокиселине и пептиди који повољно делују на метаболизам инсулина и друге телесне функције.
Препорука реномираног експерта
Професор Тим Спецтор, стручњак за исхрану, наглашава да ражени квасац помаже цревној флори да регулише ниво шећера у крви. После оброка с раженим хлебом, глукоза расте спорије, што доприноси бољој контроли апетита и здрављу целог организма.
Како изабрати прави ражени хлеб
Немојте се заваравати натписима “богат влакнима” на паковању – често је довољно само шест грама влакана на 100 грама. Уместо тога, бирајте хлеб с мање од пет делова угљених хидрата на један део влакана и што више целих зрна ражи. Прави однос гарантује најбољи ефекат на линију и здравље.