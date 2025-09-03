ВАРИВО ОД СОЧИВА КОЈЕ МИРИШЕ НА ИНДИЈУ Уз путер са зачинима добија се ароматична дубина укуса
Научите најједноставнији начин припреме црвеног сочива са ароматичним поврћем и зачињеним путером.
Овај рецепт доноси богат и ароматичан оброк инспирисан индијском кухињом. Сочиво постаје мекано и сочно, док зачињени путер додатно појачава укус. Послужите га уз нан хлеб или пиринач и уживајте у сваком залогају.
Састојци:
- 1 шоља црвеног сочива (око 200 г), испраног и натопљеног 2 сата
- ½ црног лука
- 2 парадајза
- 2 љуте папричице
- 1 чен белог лука
- 1 кашика ренданог ђумбира
- 2 кашике парадајз пиреа
- ½ кашичице сваког: кима, коријандера, паприке, соли, куркуме, црног бибера
- 1 кашичица повртног бујона или 1 коцка бујона
- 3 шоље вреле воде
- 2 кашике путера
- 1 кашичица семена кима
- 1 кашичица паприке
- свеж коријандер за украшавање
- биљно уље.
Савет
Натапање сочива пре кувања чини га мекшим и брже се кува, док путер са зачинима додаје ароматичну дубину укуса.
Припрема
Добро исперите сочиво. Потопите га у воду око 2 сата.
Пеците црни лук, парадајз и љуте папричице на решетки шпорета док не порумене. Исецкајте их и изблендирајте у глатку пасту.
Загрејте тигањ са мало уља. Додајте рендани бели лук и ђумбир, кратко пропржите. Умешајте парадајз пире и све зачине. Додајте мало вреле воде и пасту од печеног поврћа, па умешајте бујон.
Додајте натопљено сочиво и 3 шоље вреле воде. Поклопите и крчкајте на средњој ватри 30 минута.
У другом тигању истопите путер. Додајте сецкани бели лук, семе кима и паприку. Кувајте неколико секунди док не замирише.
Прелијте зачињени путер преко куваног сочива. Украсите свежим коријандером. Послужите топло уз наан, питом или пиринач.