ВАРИВО ОД СОЧИВА КОЈЕ МИРИШЕ НА ИНДИЈУ Уз путер са зачинима добија се ароматична дубина укуса

03.09.2025. 17:10 17:16
Пише:
Дневник
Извор:
ствар укуса.мондо
sočivo
Фото: Pixabay

Научите најједноставнији начин припреме црвеног сочива са ароматичним поврћем и зачињеним путером.

Овај рецепт доноси богат и ароматичан оброк инспирисан индијском кухињом. Сочиво постаје мекано и сочно, док зачињени путер додатно појачава укус. Послужите га уз нан хлеб или пиринач и уживајте у сваком залогају.

sočivo
Фото: Pixabay

Састојци:

  • 1 шоља црвеног сочива (око 200 г), испраног и натопљеног 2 сата
  • ½ црног лука 
  • 2 парадајза
  • 2 љуте папричице
  • 1 чен белог лука
  • 1 кашика ренданог ђумбира
  • 2 кашике парадајз пиреа
  • ½ кашичице сваког: кима, коријандера, паприке, соли, куркуме, црног бибера
  • 1 кашичица повртног бујона или 1 коцка бујона
  • 3 шоље вреле воде
  • 2 кашике путера 
  • 1 кашичица семена кима
  • 1 кашичица паприке
  • свеж коријандер за украшавање
  • биљно уље.

Савет

Натапање сочива пре кувања чини га мекшим и брже се кува, док путер са зачинима додаје ароматичну дубину укуса.

Припрема

Добро исперите сочиво. Потопите га у воду око 2 сата.

Пеците црни лук, парадајз и љуте папричице на решетки шпорета док не порумене. Исецкајте их и изблендирајте у глатку пасту.

Загрејте тигањ са мало уља. Додајте рендани бели лук и ђумбир, кратко пропржите. Умешајте парадајз пире и све зачине. Додајте мало вреле воде и пасту од печеног поврћа, па умешајте бујон.

Додајте натопљено сочиво и 3 шоље вреле воде. Поклопите и крчкајте на средњој ватри 30 минута.

У другом тигању истопите путер. Додајте сецкани бели лук, семе кима и паприку. Кувајте неколико секунди док не замирише.

Прелијте зачињени путер преко куваног сочива. Украсите свежим коријандером. Послужите топло уз наан, питом или пиринач.

сочиво индијски путер
Магазин Гастро
