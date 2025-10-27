ПОСЛЕ НАПОРНОГ ДАНА – ЧОРБИЦА ЗА ДУШУ! Пет јесењих рецепата који ће вас ЗАГРЕЈАТИ и нахранити без много муке у кухињи
Јесен захтева кувану, домаћу храну која греје душу. А најбоља храна за то су чорбице које садрже све потребне витамине и минерале.
Пет савршених рецепата за пет радних дана у недељи! Доносимо вам рецепте и идеје за најбољи и најздравији ручак на кашику по препоруци фуд блогерке Данијеле Пантић:
Имуно потаж:
Потребно је:
• 1 главица црног лука
• 3 шаргарепе
• 2 кромпира
• 4 мање стабљике целера, можете корен уместо стабљика 2 корена першуна (зелен)
• 1/2 келерабе, ако немате појачајте нешто од поврћа
• Око 1л воде
• Бибер, суви зачин, со, бели лук у праху, млевена паприка, першун(може и суви)
Припрема:
Поврће насецкати на коцкице приближно исте величине.
Пропржити црни лук, затим додати остало поврће, промешати и сипати литар воде.
Када поврће омекша уситнити штапним миксером или у блендеру па додати још мало воде до жељене густине.
На крају додати предложене зачине, кувати још пар минута.
Јесења чорбица
Потребно је:
• 3 мања кромпира
• 3 шаргарепе
• 1 црвени лук
• неколико чешњева белог лука/ или у праху
• две и по чаше грашка
• павлака за кување
• Две и по чаше воде
• 2 кашике густина/чврстина
Зачини: суви зачин, бибер, оригано, суви першун, бели лук у праху
Припрема:
1. Лук ситно насецкати и пропржити пар минута.
2. Додати ситно насецкани кромпир, шаргарепу и све зачине, мало пропржити, а затим додати две, три мање чаше воде (довољно је само мало да прекрије поврће).
3. После 10-15 минута додати грашак и кувати још 15 минута (док поврће не омекша).
4. Додајте још зачина по укусу и воде ако је потребно. Када је готово, у чинијици помешати пола шоље павлаке за кување и две кашике густина па додати поврћу.
5. Равномерно распоредите и ако фали воде, додајте мало.
6. Кувајте још пар минута и готово је.
7. Добићете фино, кремасто јело.
8. Полужите уз мало павлаке за кување и омиљени зачин.
Здравље чорбица
Потребно је:
• 500 г млевеног пилећег филеа
• 1 црни лук
• 2 чена белог лука
• 1 тиквица
• 5 мањих кромпира
• 3 веће шаргарепе
• Пола кесе смрзнутог грашка
• 2 конзерве сецканог парадајза, може и ваш домаћи
• 5 чаша бујона(купите готов а можете и сами скувати од коцке за супу)
Зачини: Суви зачин, бибер, бели лук у гранулама, италијански зачин, кашичица шећера (да неутралише киселину парадајза)
Припрема:
1. Сво поврће насецкати ситно.
2. У већу посуду ставити мало уља и пропржити црни а затим додати и бели лук.
3. Убацити млевену пилетину и пржити док не побели разбијајући је све време да се не би слепила.
4. Убацити поврће и промешати.
5. Налити бујоном.
6. Зачинити по укусу и крчкати док кромпир не омекша.
7. Густину јела прилагодите укусу, ако волите гушће додајте мање течности, а уколико волите да више буде чорбасто додајте још.
Најтраженија чорбица
Потребно је:
• 1 коцкица путера
• 1-2 кашике маслиновог уља/ или по избору
• 2 шаргарепе
• 2 штапа целера
• 1 црни лук
• 2 чена белиг лука
• 3 средња кромпира
• 1 мањи броколи(можете и замрзнути)
• Пола конзерве кукуруза, можете и замрзнути
Бујон: Направите од 700мл воде и кашике сувог зачина/коцке за супу
Зачини: суви зачин, италијански зачин, бибер, со
За бели кремасти део:
• 4 кашка уља/ код мене маслиново
• 5 равних кашика брашна(код мене спелтино 630)
• 300мл-400мл млека
• 1/2 шоље павлаке за кување
• 100г ренданог тврдог чедар сира/ по избору/ није обавезно
Припрема:
1. У већој шерпи на средњој ватру отопите 1 кашику путера са маслиновим уљем.
2. Додајте шаргарепу, целер и лук.
3. Пржите 5–7 минута.
4. Додајте бели лук и пржите још 30 секунди.
5. Убаците исецкан кромпир, италијански зачин, со, бибер и бујон.
6. Пустите да проври на средњој ватри, поклопите и кувајте 10–15 минута, док поврће не омекша.
7. Додајте броколи и кукуруз.
8. Кувајте док све не омекша.
9. На 4 кашике уља кратко пропржити брашно мешајући жицом 1 минут. Постепено сипајте млеко, стално мутећи да смеса остане глатка. Кувајте уз мешање док се не згусне и почне благо да ври.
10. Додајте павлаку и склоните са ватре.
11. Сипајте млечну смесу у супу и добро промешајте.
12. Смањите ватру, додајте сир и мешајте док се не отопи(не морате овај корак ако не желите)
13. Пробајте и по потреби прилагодите зачине.
Италијанска пеницилин супа
Потребно је:
• 2 шаргарепе
• 3 стабљике целер
• 1 црни лук
• 8 ченова белог лука
• 8 шољица пилећег бујона
• 2,5 кашичице путера
• 2 кашике свеже млевеног црног бибера
• 2 јајета
• 3 кашике пармезана
• 2 кашике свежег першуна
• 225 г тестенине
Поступак:
1. У великом лонцу на средњој ватри помешајте шаргарепу исецкану на коцкице, комадиће целера, сецкани црни лук, крупно сецкани бели лук, 6 шољица пилећег бујона и со.
2. Пустите да проври, а затим смањите ватру и кувајте, повремено мешајући, док поврће не омекша, 25-30 минута.
3. Када поврће довољно омекша, уситните га штапним миксером док супа не добије нежно наранџасту боју, али са видљивим комадићима поврћа. Ако немате ручни миксер, супу пажљиво пребаците у блендер и блендајте до жељене конзистенције.
4. Додајте преостале 2 шоље бујона, умешајте 1 кашику путера и зачините свеже млевеним бибером по укусу.
5. Поново загрејте супу на лаганој ватри.
6. У међувремену у мањој чинији умутите јаја, ситно нарендани пармезан и сецкани першун.
7. Мешајући супу, полако сипајте мешавину јаја, сира и першуна, омогућавајући да се формирају деликатне траке куваног јајета.
8. У посебном лонцу прокувајте посољену воду и скувајте мале тестенине према упутствима на паковању. Оцедите и пребаците у чинију, па додајте преосталу кашику путера и промешајте да се равномерно премаже.
9. Приликом сервирања у сваку чинију ставите неколико кашика тестенине, па прелијте врелом супом.
10. По жељи додајте још пармезана и свежег першуна за додатни укус. Пријатно!