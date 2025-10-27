light rain
27.10.2025.
ПОСЛЕ НАПОРНОГ ДАНА – ЧОРБИЦА ЗА ДУШУ! Пет јесењих рецепата који ће вас ЗАГРЕЈАТИ и нахранити без много муке у кухињи

27.10.2025. 17:12
Пише:
Дневник
Извор:
stil.kurir/Дневник
Фото: freepik, ilustracija

Јесен захтева кувану, домаћу храну која греје душу. А најбоља храна за то су чорбице које садрже све потребне витамине и минерале.

Пет савршених рецепата за пет радних дана у недељи! Доносимо вам рецепте и идеје за најбољи и најздравији ручак на кашику по препоруци фуд блогерке Данијеле Пантић:

 

Имуно потаж:

Потребно је:

           1 главица црног лука

           3 шаргарепе

           2 кромпира

           4 мање стабљике целера, можете корен уместо стабљика 2 корена першуна (зелен)

           1/2 келерабе, ако немате појачајте нешто од поврћа

           Око 1л воде

           Бибер, суви зачин, со, бели лук у праху, млевена паприка, першун(може и суви)

Припрема:

Фото: freepik, ilustracija

Поврће насецкати на коцкице приближно исте величине.

Пропржити црни лук, затим додати остало поврће, промешати и сипати литар воде.

Када поврће омекша уситнити штапним миксером или у блендеру па додати још мало воде до жељене густине.

На крају додати предложене зачине, кувати још пар минута.

 

 Јесења чорбица

Потребно је:

           3 мања кромпира

           3 шаргарепе

           1 црвени лук

           неколико чешњева белог лука/ или у праху

           две и по чаше грашка

           павлака за кување

           Две и по чаше воде

           2 кашике густина/чврстина

Зачини: суви зачин, бибер, оригано, суви першун, бели лук у праху

Припрема:

1.         Лук ситно насецкати и пропржити пар минута.

2.         Додати ситно насецкани кромпир, шаргарепу и све зачине, мало пропржити, а затим додати две, три мање чаше воде (довољно је само мало да прекрије поврће).

3.         После 10-15 минута додати грашак и кувати још 15 минута (док поврће не омекша).

4.         Додајте још зачина по укусу и воде ако је потребно. Када је готово, у чинијици помешати пола шоље павлаке за кување и две кашике густина па додати поврћу.

5.         Равномерно распоредите и ако фали воде, додајте мало.

6.         Кувајте још пар минута и готово је.

7.         Добићете фино, кремасто јело.

8.         Полужите уз мало павлаке за кување и омиљени зачин.

 

Здравље чорбица

Потребно је:

           500 г млевеног пилећег филеа

           1 црни лук

           2 чена белог лука

           1 тиквица

           5 мањих кромпира

Фото: freepik, ilustracija

           3 веће шаргарепе

           Пола кесе смрзнутог грашка

           2 конзерве сецканог парадајза, може и ваш домаћи

           5 чаша бујона(купите готов а можете и сами скувати од коцке за супу)

Зачини: Суви зачин, бибер, бели лук у гранулама, италијански зачин, кашичица шећера (да неутралише киселину парадајза)

Припрема:

1.         Сво поврће насецкати ситно.

2.         У већу посуду ставити мало уља и пропржити црни а затим додати и бели лук.

3.         Убацити млевену пилетину и пржити док не побели разбијајући је све време да се не би слепила.

4.         Убацити поврће и промешати.

5.         Налити бујоном.

6.         Зачинити по укусу и крчкати док кромпир не омекша.

7.         Густину јела прилагодите укусу, ако волите гушће додајте мање течности, а уколико волите да више буде чорбасто додајте још.

 

Најтраженија чорбица

Потребно је:

Фото: freepik, ilustracija

           1 коцкица путера

           1-2 кашике маслиновог уља/ или по избору

           2 шаргарепе

           2 штапа целера

           1 црни лук

           2 чена белиг лука

           3 средња кромпира

           1 мањи броколи(можете и замрзнути)

           Пола конзерве кукуруза, можете и замрзнути

Бујон: Направите од 700мл воде и кашике сувог зачина/коцке за супу

Зачини: суви зачин, италијански зачин, бибер, со

За бели кремасти део:

           4 кашка уља/ код мене маслиново

           5 равних кашика брашна(код мене спелтино 630)

           300мл-400мл млека

           1/2 шоље павлаке за кување

           100г ренданог тврдог чедар сира/ по избору/ није обавезно

Припрема:

1.         У већој шерпи на средњој ватру отопите 1 кашику путера са маслиновим уљем.

2.         Додајте шаргарепу, целер и лук.

3.         Пржите 5–7 минута.

4.         Додајте бели лук и пржите још 30 секунди.

5.         Убаците исецкан кромпир, италијански зачин, со, бибер и бујон.

6.         Пустите да проври на средњој ватри, поклопите и кувајте 10–15 минута, док поврће не омекша.

7.         Додајте броколи и кукуруз.

8.         Кувајте док све не омекша.

9.         На 4 кашике уља кратко пропржити брашно мешајући жицом 1 минут. Постепено сипајте млеко, стално мутећи да смеса остане глатка. Кувајте уз мешање док се не згусне и почне благо да ври.

10.       Додајте павлаку и склоните са ватре.

11.       Сипајте млечну смесу у супу и добро промешајте.

12.       Смањите ватру, додајте сир и мешајте док се не отопи(не морате овај корак ако не желите)

13.       Пробајте и по потреби прилагодите зачине. 

 

Италијанска пеницилин супа

Потребно је:

           2 шаргарепе

           3 стабљике целер

           1 црни лук

           8 ченова белог лука

           8 шољица пилећег бујона

           2,5 кашичице путера

           2 кашике свеже млевеног црног бибера

           2 јајета

           3 кашике пармезана

           2 кашике свежег першуна

           225 г тестенине

Поступак:

1.         У великом лонцу на средњој ватри помешајте шаргарепу исецкану на коцкице, комадиће целера, сецкани црни лук, крупно сецкани бели лук, 6 шољица пилећег бујона и со.

2.         Пустите да проври, а затим смањите ватру и кувајте, повремено мешајући, док поврће не омекша, 25-30 минута.

3.         Када поврће довољно омекша, уситните га штапним миксером док супа не добије нежно наранџасту боју, али са видљивим комадићима поврћа. Ако немате ручни миксер, супу пажљиво пребаците у блендер и блендајте до жељене конзистенције.

4.         Додајте преостале 2 шоље бујона, умешајте 1 кашику путера и зачините свеже млевеним бибером по укусу.

5.         Поново загрејте супу на лаганој ватри.

6.         У међувремену у мањој чинији умутите јаја, ситно нарендани пармезан и сецкани першун.

7.         Мешајући супу, полако сипајте мешавину јаја, сира и першуна, омогућавајући да се формирају деликатне траке куваног јајета.

8.         У посебном лонцу прокувајте посољену воду и скувајте мале тестенине према упутствима на паковању. Оцедите и пребаците у чинију, па додајте преосталу кашику путера и промешајте да се равномерно премаже.

9.         Приликом сервирања у сваку чинију ставите неколико кашика тестенине, па прелијте врелом супом.

10.       По жељи додајте још пармезана и свежег першуна за додатни укус. Пријатно!

Стил.Курир

Извор:
stil.kurir/Дневник
Пише:
Дневник
