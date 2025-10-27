ТРОМБ ЈЕ "ТИХИ УБИЦА", СИМПТОМИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ НЕ ОСЕЋАЈУ Васкуларни хирург упозорава на ОВО
Зашто се за тромб каже да је тихи непријатељ, детаљно је објаснио проф. др Ђорђе Радак, васкуларни хирург.
"Тромб је угрушак који се јавља у крвном суду. Наши крвни судови су испуњењи крвљу која треба да буде течна, али она код неких стања и повреда може да се згруша. Проблем је што они у неким ситуацијама буду претерано изражени и стварају тромбове у крвним судовима", објаснио је проф. др Радак и додао:
"Плућна емболија је јако често стање, чешће него што можете да замислите. Велики део напрасних смрти се дешава управо због емболије плућа, па тек онда дођу срчани узроци и руптуре анеуризме."
Тромбови су веома опасни због тога што се врло ретко манифестују кроз симптоме.
"То је могуће зато што тромб може да буде артеријски или венски и може да затвара потпуно лумен артерије или вене или само парцијално. Уколик делимично затвара нема шансе да се то осети, зато што циркулација остаје нормална. Чак и ако потпуно затвара то ретко даје директне симптоме", објаснио је проф. др Радак и додао:
"Уколико се открије тромб због којег је дошло до емболије треба га одстранити или ако га нема треба испитати стање колагуционог система који одређује кад ће се појавити тромби и то је веома важно. Млади људи код којих дође до необразложене тромбозе они треба да буду подвргнути додатној анализи коагулационог система која је врло једноставна, а подразумева узимање узрока крви из вени тако да се испитају сви фактори. Треба испитати и генетику коагулације, посебно ако има случајева у породичној анамнези."
Уколико се утврди неки проблем, доктор истиче да је неопходно увођење терапије.
Више о овој теми погледајте у видео прилогу.