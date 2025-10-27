light rain
10°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРОМБ ЈЕ "ТИХИ УБИЦА", СИМПТОМИ СЕ НАЈЧЕШЋЕ НЕ ОСЕЋАЈУ  Васкуларни хирург упозорава на ОВО

27.10.2025. 16:31 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net/TV Prva
Коментари (0)
s

Зашто се за тромб каже да је тихи непријатељ, детаљно је објаснио проф. др Ђорђе Радак, васкуларни хирург.

"Тромб је угрушак који се јавља у крвном суду. Наши крвни судови су испуњењи крвљу која треба да буде течна, али она код неких стања и повреда може да се згруша. Проблем је што они у неким ситуацијама буду претерано изражени и стварају тромбове у крвним судовима", објаснио је проф. др Радак и додао:

"Плућна емболија је јако често стање, чешће него што можете да замислите. Велики део напрасних смрти се дешава управо због емболије плућа, па тек онда дођу срчани узроци и руптуре анеуризме."

Тромбови су веома опасни због тога што се врло ретко манифестују кроз симптоме.

"То је могуће зато што тромб може да буде артеријски или венски и може да затвара потпуно лумен артерије или вене или само парцијално. Уколик делимично затвара нема шансе да се то осети, зато што циркулација остаје нормална. Чак и ако потпуно затвара то ретко даје директне симптоме", објаснио је проф. др Радак и додао:

"Уколико се открије тромб због којег је дошло до емболије треба га одстранити или ако га нема треба испитати стање колагуционог система који одређује кад ће се појавити тромби и то је веома важно. Млади људи код којих дође до необразложене тромбозе они треба да буду подвргнути додатној анализи коагулационог система која је врло једноставна, а подразумева узимање узрока крви из вени тако да се испитају сви фактори. Треба испитати и генетику коагулације, посебно ако има случајева у породичној анамнези."

Уколико се утврди неки проблем, доктор истиче да је неопходно увођење терапије.

Више о овој теми погледајте у видео прилогу.

 

Б 92

тромбоемболије плућа хирург симптоми
Извор:
B92.net/TV Prva
Пише:
Дневник
Магазин Здрави и лепи
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај