Без панике!
ДА ЛИ ИМАТЕ „ ЈЕСЕЊЕ ЛИЊАЊЕ“! Дерматолог открива тајну ОПАДАЊА КОСЕ - ево зашто се дешава и како да САЧУВАТЕ сваку влас
Ако ових дана приметите више власи у четки или под тушем, нисте једини. Стручњаци кажу да јесезонско опадање косе сасвим природна појава – али постоји начин да се ублажи.
Када температура падне, влага у ваздуху се мења, а наш организам реагује.
Многи примете да им се коса прорјеђује, али мало ко зна да је то део природног циклуса.
Према подацима британског Националног здравственог сервиса (НХС), чак 8 милиона жена и 6,5 милиона мушкараца суочава се са неком врстом губитка косе – од суптилног проређивања до видљивих праменова на јастуку или у одводу.
Дерматолог др Пол Фарант, специјалиста за поремећаје коже главе, објашњава да „јесењи губитак косе“ није разлог за панику, већ нормална фаза обнављања.
„На нашој глави има око 100.000 длака, а отприлике 10% њих се у сваком тренутку налази у фази испадања“, каже он.
„Промене температуре, влаге и светла утичу на циклус раста и мировања, па је у хладнијим месецима тај процес израженији.“
Шта је заправо сезонско опадање косе
Коса пролази кроз четири фазе раста: анагену (раст), катагену (транзицију), телогену (одмор) и егзогену (испадање).
Током јесени, више фоликула него иначе прелази у фазу мировања, што ствара утисак да коса нагло опада.
„Реч је о својеврсној синхронизацији“, објашњава др Фарант.
„Обично свака влас има свој ритам, али у јесен велики број њих истовремено престаје да расте, што чини да приметимо више опалих власи.“
Научници претпостављају да је узрок заправо у летњим месецима – повећано излагање сунцу и витамину Д може да стимулише фоликуле, али и да их брже уведе у фазу одмора када се дани скрате.
Добра вест је да ова појава траје око три месеца, а највећи део косе (више од 90%) и даље активно расте.
Када је време за проверу код лекара
Иако је сезонско опадање косе благо и пролазно, дерматолози упозоравају да постоје ситуације када треба потражити помоћ:
• Ако се на јастуку или у тушу појављују веће количине косе од уобичајеног
• Ако примећујете проређивање на темену или ћелава места
• Ако постоји породична историја губитка косе (андрогенетска алопеција)
• Ако имате симптоме хормонског дисбаланса или проблеме са штитном жлездом
Др Фарант објашњава да иза изненадног испадања косе понекад стоје и озбиљнији узроци, попут псоријазе, недостатка гвожђа, анемије или проблема са тироидом.
Како да смањите губитак косе у јесен
1. Исхрана богата протеинима и минералима
Пошто је коса састављена углавном од протеина, тело мора да има довољно „грађевинског материјала“.
Др Фарант саветује исхрану богату:
• гвожђем (црвено месо, спанаћ, махунарке)
• омега-3 масним киселинама (риба, ораси, ланено семе)
• цинком и фолном киселином (интегралне житарице, јаја, зелено поврће)
„Кувајте код куће, једите свеже, спавајте довољно и контролишите стрес. То су мале ствари које чине велику разлику“, каже он.
2. Прилагодите негу косе сезони
Лети се више знојимо, па је чешће прање косе оправдано.
Али зими претерано шампонирање може да исуши теме и поремети природну равнотежу уља.
Др Фарант саветује да у хладнијим месецима перете косу рјеђе, благим шампоном, и повремено користите уље за теме или храњиву маску.
„Превише чишћења може да изазове свраб, перут и упалу, што додатно погоршава опадање“, напомиње он.
3. Обратите пажњу на стрес и хормоне
Физички и емоционални стрес често су окидач за губитак косе.
Код неких жена долази до испадања неколико месеци после порођаја – стање познато као постпорођајни телогени ефлувијум, које погађа и до 50% мајки.
Узрок је пад естрогена, а коса се обично спонтано опоравља у року од шест месеци.
Стрес може изазвати и алопецију ареату, аутоимуни поремећај у којем тело напада сопствене фоликуле.
У тим случајевима важно је пронаћи узрок и лечити основни проблем.
4. Савремени третмани који заиста делују
Ако се утврди да је губитак косе израженији од сезонског, постоје опције попут:
ПРП терапије (плазма богата тромбоцитима) – узима се мала количина ваше крви, центрифугира и плазма се убризгава у теме како би подстакла циркулацију и раст.
Миноксидил – лек који повећава доток крви до корена власи, користи се код андрогенетског типа губитка косе.
Др Фарант упозорава да се миноксидил мора користити дугорочно: „Ако се третман прекине, коса може поново почети да опада.“
5. Не наседајте на брза решења
Суплементи за косу често звуче примамљиво, али стручњаци саветују опрез.
Пре него што посегнете за таблетама, посаветујте се са дерматологом и урадите основне анализе крви – јер суплемент без дијагнозе може бити бескористан, па чак и штетан.
Ваша коса пролази кроз годишње доба као и ви
Јесењи „хаир схед“ није знак болести, већ део природног ритма обнављања.
У просеку траје 8–12 недеља и завршава се истовремено кад се тело прилагоди нижим температурама.
Здрава исхрана, правилна нега и миран сан најбољи су савезници ваше косе у овом периоду.
„Ако се коса понаша другачије него обично, не паничите“, закључује др Фарант.
„Већина губитка је привремена – природа само прави места за нови раст.“